La jeune princesse Luisa de Savoie fêtait le 16 août dernier son anniversaire. Sublime moment, la fille cadette d’Emmanuel Philibert et de Clotilde Courau n’a pas manqué d’être à l’honneur sur les réseaux sociaux grâce à son père qui a partagé une tendre photo souvenir. Il n’est pas toujours évident de retrouver des clichés de la discrète princesse Luisa de Savoie sur les réseaux sociaux, mais cette fois, elle n’y a pas échappé et a certainement adoré le geste de son père. On vous en dit plus dans la suite.

Un anniversaire et une occasion spéciale pour le prince Emmanuel Philibert de Savoie

Vittoria, la grande sœur de la princesse Luisa de Savoie, adore les réseaux sociaux. Cependant, on ne peut pas dire autant de sa petite sœur. Il a fallu compter sur son père, le prince Emmanuel Philibert de Savoie pour que le visage de Luisa de Savoie fuse sur internet à l’occasion de son quinzième anniversaire le 16 août 2021.

De par son compte Instagram, le prince n’a pas manqué d’adresser un message à sa fille pour lui déclarer tout son amour. On pouvait lire « Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souhaits et beaucoup, beaucoup d’amour (ce qui, de ma part, ne manquera jamais !) ». Un vibrant message posté lundi dernier auquel le prince de 49 ans a joint une splendide photo sur laquelle on le voit enlacer et embrasser sa benjamine au cours de leur virée en Californie et précisément au Joshua Tree Natianal Park.

Luisa de Savoie était déjà apparu il y a un moment sur les réseaux sociaux aux côtés de sa mère

Après son brevet des collèges passé en juin dernier, Luisa de Savoie va certainement débuter sa rentrée scolaire au lycée à Paris. Soulignons également que la jeune adolescente n’est pas à sa première apparition sur les réseaux sociaux.

Sa mère, la célèbre actrice et princesse Clotilde Coureau lui avait déjà adressé un chaleureux message d’encouragement à l’époque sur une Story Instagram. Un peu plus tôt, on avait eu droit à des clichés de la mère et de sa plus jeune fille lors de la confirmation catholique de cette dernière. La princesse Vittoria, la grande sœur n’avait évidemment pas manqué la partie.

Le prince Emmanuel Philibert de Savoie avait confié à Point de vue au cours d’un hors-série en 2020 que ses deux filles n’avaient pas du tout les mêmes caractères. Selon leur père, l’une est beaucoup plus sensible tandis que l’autre fait plus preuve de pragmatisme. Il n’a pas hésité à souligner d’ailleurs sa certitude sur le fait que ses filles feront des choses magnifiques dans un futur proche.