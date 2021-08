Vitaa, la célèbre chanteuse a laissé sa communauté sous une grande inquiétude après avoir publié dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 août, une story Instagram dans laquelle on pouvait comprendre qu’elle passe une période délicate. Il s’agissait notamment d’une photo où elle était allongée avec une poche de glace posée sur une de ses jambes. Apprenez-en davantage dans la suite.

Vitaa admise aux urgences dans la nuit du 15 au 16 août

La célèbre chanteuse a révélé à ses milliers d’abonnés avec qui elle garde une très grande proximité avoir été conduite aux urgences. Sur la story Instagram publiée par la chanteuse, on y voit sa jambe tendue sur laquelle repose une poche de glace. Elle n’a pas omis d’accompagner l’image d’une légende.

On pouvait y lire « Évidemment il fallait que ça se termine aux urgences ». Jusque-là, celle qui a interprété ‘’Ma sœur’’ n’a pas encore évoqué les causes de son hospitalisation. Son mot de fin à la suite du cliché était « Prenez soin de vous, soyez prudents ».

Quelques heures après sa publication, elle a donné de ses nouvelles à ses plus de 900 000 abonnés qui la suivent. Toujours en story, elle n’a pas manqué l’occasion de les remercier pour leurs messages, tout en espérant qu’elle n’a rien de grave.

Vitaa victime d’un accident alors qu’elle passait du bon temps en famille ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

Après avoir consacré une année à la réédition de son album de chansons avec Slimane et sorti celui de reprises avec Camélia Jordana et Amel Bent, ce sont des vacances tranquilles que Vitaa a voulu s’offrir en famille. En effet, cela fait plusieurs jours que la vedette passe son séjour au sud de la France en compagnie de sa belle-sœur, de ses deux garçons ainsi que de son mari Hicham.

Le dimanche 15 août dernier, la chanteuse et mère de famille n’avait pas manqué de charrier son époux sur les réseaux sociaux. Ce dernier avait en effet fait voler un drone juste au-dessus de la villa dans laquelle ils se trouvaient, ce qui a poussé la chanteuse à le traiter de gamin.

On pouvait lire « Mon mari a 4 ans » sur le compte Instagram de la mère de Liham et Adam. Peu de temps après, c’est une nouvelle photo que la mère de famille a publiée où on pouvait voir ses deux fils en pleine baignade dans une piscine.

Néanmoins, elle a pris le soin de bien masquer les visages de ses bouts de chou. Si l’ambiance de la bonne humeur avait l’air bien présente, tout porte à croire que la soirée ne s’est pas terminée dans le même contexte. On pourrait supposer qu’il s’agirait d’un petit accident survenu par mégarde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

Le public attend une bonne nouvelle

Vu l’enthousiasme avec laquelle la chanteuse aime donner de ses nouvelles, elle ne tardera pas à donner de meilleures explications suite à ce drame dans les prochains jours. Par ailleurs, les concerts reprennent dès la mi-septembre, et tous espèrent que Vitaa ne sera pas contrainte de rester en marge à cause de cette mésaventure estivale.