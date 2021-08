Afghanistan, Haïti, etc. En très peu de temps, le monde enchaîne des scénarios épouvantables et personne n’y est insensible. C’est le cas du couple Meghan Markle et du prince Harry, qui ont réagi à ce propos sur le site de leur fondation Archwell.

Le déchirant message de Meghan Markle et du prince Harry

Ce n’est pas parce que l’on a tout pour être heureux, ou parce que l’on est à l’abri du besoin, qu’on ne doit pas se soucier des autres. Meghan Markle et le prince Harry l’ont très bien compris, et en ce moment, l’avenir du monde leur paraît bien incertain. Avec leurs 2 adorables petits enfants Archie et Lilibet, ils vivent aux USA maintenant, loin du clan Windsor.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

En effet, depuis le début de l’année 2020, le duc et la duchesse de Sussex se sont éloignés de la famille royale et vivent la vie qu’ils ont toujours rêvé de mener. Plus de protocoles ou de traditions, l’ancienne actrice de Suits poursuit dorénavant ses projets, tout comme son prince de mari.

Cela ne les empêche pas d’être au courant de l’actualité, particulièrement de l’état lamentable de notre monde avec les coups durs qui s’enchaînent. Entre les catastrophes naturelles dans divers pays, la situation en Afghanistan, etc., il y a de quoi s’interroger sérieusement.

C’est sur le site de leur Fondation Archwell, que le couple a décidé de poster un long message poignant. On pouvait lire entre autres : « Alors que nous ressentons de la douleur à cause de la situation en Afghanistan, nous restons sans voix. Alors que nous regardons tous la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu’elle s’aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé. Et alors que nous assistons tous à la poursuite de la crise sanitaire mondiale, exacerbée par de nouveaux variants et une désinformation constante, nous avons peur… ».

Harry et Meghan sollicitent le soutien de leurs fans et s’adressent aux dirigeants à divers niveaux…

Après avoir fait part de leur peur et de leur crainte, les parents d’Archie et de Lilibet n’en sont pas restés là. En effet, le couple a décidé de réagir en demandant aux personnes qui leur sont abonnés, leur soutien. En effet, il est question de soutenir comme eux-mêmes le font déjà, des organisations dont le travail est essentiel selon le couple, pour tenir face à ces situations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Toujours dans leur message, Meghan Markle et le prince Harry ont aussi exhorté les personnes dirigeantes à divers niveaux au monde. Ainsi, ils souhaitent que ceux-ci veillent à faire bouger les choses plus vite, en ce qui concerne les dialogues humanitaires. Cela concerne entre autres le sommet des dirigeants du G20, ou encore l’Assemblée générale des Nations Unies.

On espère que l’appel humanitaire de Meghan Markle et du prince Harry sera entendu, afin qu’il y ait un peu de soulagement dans ce monde.