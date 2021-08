Reçu sur Europe 1 ce mercredi 18 août 2021, Michel Cymes n’a pas mâché ses mots quand il a fallu qu’il intervienne. Le sujet du jour portait sur la vaccination contre le covid-19, qui inévitablement a aussi porté sur les personnes qui sont contre. L’avis du médecin a été parfaitement clair les concernant !

Provax ou antivax ?

Alors que des variantes ne cessent de surgir de nulle part et que le coronavirus semble ne pas être prêt à déclarer forfait, un débat fait rage en France. Il oppose continuellement les personnes qui sont pour la vaccination anti covid-19, et ceux qui sont contre.

Puisque cela concerne tout le monde, des personnalités sont souvent amenées à donner leur avis sur la question. Les débats sont parfois houleux, et certaines personnes n’hésitent pas à réagir de façon plus ou moins virulente. Médecin et chirurgien français, Michel Cymes est sans conteste pour la vaccination anti covid-19. Le spécialiste en oto-rhino-laryngologie à la retraite depuis peu, ne s’en cache pas, et il n’hésite pas non plus à faire face aux célébrités qui ne sont pas du même avis.

Connu pour son franc parlé qui parfois peut vexer certaines personnes, il a par exemple répliqué aux doutes émis par Sophie Marceau à ce propos dans un média : « Je pense que quand on est connu et qu’on va contre l’avis des plus grands scientifiques mondiaux, on ferait mieux de se taire et de garder son avis pour soi ! » Si la célèbre actrice a été choquée par de tels propos à son encontre, elle n’y a pas réagi publiquement.

Ce mercredi 18 août 2021, alors qu’il est invité sur Europe 1 pour donner son avis sur les antivax, le médecin et animateur a montré qu’il n’a pas perdu de sa verve…

Michel Cymes prend position et pousse un coup de gueule !

« Il faudrait arrêter d’en parler. Ces gens-là ne représentent rien ! » 🔵 Le coup de gueule de Michel Cymes contre les antivax : pic.twitter.com/FBui6ZSsNz — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) August 18, 2021

Sans doute agacé par la situation, c’est avec toute la verve qu’on lui connaît, que Michel Cymes s’est adressé aux auditeurs sur Europe 1. Il a d’abord tenu à rappeler que sur les 66 millions de français qui peuplent le pays, il y a environ 200 000 citoyens qui se retrouvent dans les rues pour des manifestations.

Ainsi, il argumente en affirmant : « ‘’Je crois qu’il faut arrêter d’en parler, ces gens-là ne représentent rien », « Ce sont des égoïstes qui ne pensent qu’à eux et pas à la collectivité »». En effet, pour Michel Cymes ces chiffres prouvent que les français dans leur grande majorité, sont d’accord pour la vaccination et pour le pass sanitaire également.

Il précise également qu’il n’y a pas d’autres solutions aujourd’hui contre le covid-19, et d’après lui, ces 200 000 manifestants seraient des personnes égoïstes. Pas sûr que les propos du scientifique de 64 ans plaisent à tout le monde, ni que cela fasse évoluer le débat.