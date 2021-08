La célèbre actrice Alyssa Milano n’oubliera certainement pas ce jour de si tôt. Ce mardi 17 août 2021 sera certainement considéré comme l’une des journées les plus terrifiantes de sa vie. Se retrouver dans une voiture où le conducteur (son oncle) perd connaissance est tout sauf amusant.

La chanteuse et actrice Alyssa Milano peut s’estimer chanceuse, car tout le monde ne sort pas d’une telle situation sans égratignure. En effet, alors qu’elle était dans une SUV avec son oncle et qu’il roulait sur l’autoroute de Los Angeles, un grave incident s’est produit. La comédienne de Charmed était la passagère de son oncle Mitch, et c’est sans crier gare que celui-ci a fait un malaise au volant. Alors que l’oncle a perdu connaissance, faisant possiblement une crise cardiaque, la voiture dorénavant sans chauffeur a été cognée par un autre véhicule.

Réagissant comme elle le pouvait, Alyssa Milano est arrivée à stopper la voiture en parvenant à écraser la pédale de frein. La maman de 2 enfants a alors immédiatement commencé par appliquer les gestes de premiers secours sur son oncle. Peu après, un « couple de bons samaritains » l’a rejoint pour lui venir en aide. Une situation terrifiante digne d’un film, mais de laquelle l’actrice de 48 ans s’est bien sortie.

We should all take every opportunity we have to protect the people we love. Get vaccinated. Wear masks. Lock up your guns. Learn CPR. Small, common-sense actions.

It’s not hard to take care of each other, but it is important.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 18, 2021