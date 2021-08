Ce mercredi 18 août 2021, le grand chanteur français a eu 92 ans. Il a décidé que cela ne passera pas inaperçu cette année. Pour ce faire, Hugues Aufray a prévu quelque chose de bien particulier.

Une vie bien remplie pour Hugues Aufray

Plusieurs fois grand-père et arrière-grand-père, le célèbre chanteur a bien de choses à raconter à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. En effet, âgé ce mercredi de 92 ans, Hugues Aufray peut dire qu’il a eu une vie bien remplie, entre drames et moments de bonheur.

Avec le temps qui passe, le chanteur accepte de plus en plus de se confier lors des interviews. C’est ainsi qu’il y a quelques mois, il s’est un peu confié à propos de son passé, parlant un peu de son grand frère Francesco parti trop tôt. D’ailleurs, ce fût ce drame qui a poussé le célèbre chanteur qui voulait devenir peintre à l’origine, à embrasser cette carrière de chanteur qui est désormais la sienne.

Malheureusement, des drames, Hugues Aufray en a connu dans sa vie, mais beaucoup d’amour et de moments de joie également. Alors de la même manière qu’il évoque ses malheurs, il parle également de ce qui lui apporte du bonheur. C’est ainsi qu’il en est arrivé à parler de son actuelle compagne Muriel. Une situation qui fait parler puisqu’il est en couple avec cette dernière, tout en étant toujours marié avec la mère de ses enfants.

Le chanteur refuse toutefois de considérer ce fait comme une double vie. D’ailleurs, c’est avec agacement qu’il répond à Laurent Ruquier à ce propos : « Non c’est faux. J’ai une femme, des enfants qui ont eu des enfants, donc je suis grand-père et arrière-grand-père. Mais actuellement, j’ai une vie avec ma jeune compagne, qui est beaucoup plus jeune que moi ! ».

Le chanteur se fait plaisir pour son anniversaire

Après tous ses périples, l’interprète de Santiano compte bien s’amuser pour ses 92 ans. En effet, toujours plein d’énergie, Hugues Aufray a décidé d’organiser un concert ce 18 août 2021 à 21h30. Cela s’est tenu au théâtre de Jean-Vilar, à Sète. Ce n’est pas tout : l’artiste qui a écrit pour Céline Dion continuera la fête par la suite avec toute sa famille.

Parmi les personnes attendues, il devrait y avoir son épouse Hélène Faure qui est également la mère de ses enfants. On s’attend aussi à voir la maîtresse de Hugues Aufray, Muriel, avec qui il est depuis plus de 15 ans maintenant. Evidemment, les enfants, petits et arrière petits-enfants seront de la partie.

La fête promet donc d’être belle, même s’il n’y aura pas d’alcool pour le célèbre artiste. En effet, les soucis avec la boisson ont fait partie des déboires de Hugues Aufray, qui se tient bien loin des bouteilles alcoolisées dorénavant. Comme il le dit lui-même : « J’ai très vite compris que l’alcool n’était pas bon pour moi. Moi, j’aime la liberté et j’ai fait le choix d’une vie saine et raisonnable…. » un choix parfaitement raisonnable ! Joyeux anniversaire papi Hugues !