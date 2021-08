La diffusion des prochaines aventures qui se sont déroulées sur le Fort Boyard approche. C’est pour ce samedi 21 août, et on sait déjà qu’Iris Mittenaere tentera de dérober les boyards du Père Fouras. En attendant, la miss univers se livre un peu sur ce qui lui est arrivé pendant les épreuves.

Le Fort, toujours plus fort et toujours plus intense !

On ne s’en lasse pas ! Même après plus de 30 ans de diffusion, l’émission Fort Boyard présentée les samedis soirs par Olivier Minne est très attendue. Les épreuves réservent toujours des surprises, entre les anciennes qui reviennent et les nouveautés qui apportent encore plus de frayeurs. Une chose est sûre, on ne vole pas facilement le père Fouras. Cependant, cela n’empêche pas les personnalités de se relayer pour affronter leur peur, dans l’espoir de remporter une belle cagnotte. Cette dernière est ensuite reversée aux associations pour lesquelles elles décident de mouiller le maillot.

Personne n’est épargné par le Fort. Ainsi, les téléspectateurs se régalent à chaque fois de voir leurs stars oubliées tout contrôle et lâcher prise. Cela ne se passe pas toujours sans casse, et les anecdotes qui en ressortent sont très souvent marrantes. On se souvient encore du passage de Nabilla Benattia et de son mari Thomas Vergara. Le couple s’en est d’ailleurs très bien sorti, même si Nabilla s’est cassée un ongle dans l’une des épreuves.

Aussi, Passe-Partout se souviendra certainement longtemps de la jeune femme qui a bien failli le gifler alors qu’elle était paniquée d’avoir vu un cafard sur elle ! Au Fort Boyard, il faut se donner à fond pour gagner. En effet, il arrive également que des candidats échouent et repartent bredouille. Ce fût le cas il y a peu, à la grande déception de l’équipe du grand chanteur Dave qui participait.

Iris Mittenaere au Fort Boyard

Les téléspectateurs attendent avec impatience le samedi 21 août pour voir une nouvelle équipe intégrée les murs du Fort. Cette fois, ils seront composés d’une belle brochette de personnalités telles que Camille Lacourt, Lola Dubini, Taïg Khris, Iris Mittenaere, Ariane Seguillon et Diego El Glaoui.

Concernant ce dernier, il s’agit du chéri d’Iris Mittenaere, et tout le groupe joue pour soutenir l’association Vision du monde. Son but est d’aider les enfants les plus vulnérables dans le monde. Alors que les fans du couple attendent de les voir en action, l’ancienne miss les tient en haleine via son compte Instagram : « Samedi soir, je serai dans une émission tout à fait spéciale. “Je ne vais pas vous mentir, j’ai pleuré” ».

Notons qu’Iris n’a pas explicitement révélé l’émission dans laquelle elle allait participer. Toutefois, elle a quand même posé un émoji d’une araignée à sa story, ajoutant que c’était des copains et que c’était cool. Alors vivement samedi pour que les téléspectateurs puissent juger des performances de leurs stars.