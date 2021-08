C’est au Pyla-sur-Mer que s’est déroulée l’interview donnée par Bernard Montiel à l’équipe du média Gala. Le chroniqueur de TPMP évoque pendant cet entretien, son lien avec Brigitte Macron, l’épouse de l’actuel Président Emmanuel Macron.

Bernard Montiel, ami de plusieurs personnalités…

Encore aujourd’hui, Bernard Montiel est surnommé l’ami de stars, en raison des célébrités qu’il a côtoyées tout au long de sa carrière, et qu’il continue de fréquenter. Parmi elles, de grands noms aussi bien dans le domaine artistique que politique.

L’ami de Cyril Hanouna ne s’en cache pas, mais il y a des amitiés sur lesquelles il préfère rester discret. C’est le cas de celle qui le lie avec la Première Dame de France, Brigitte Macron. En effet, il n’a jamais voulu s’éterniser sur ce sujet. Pour rappel, ce fût lors d’un concert à Bercy que les 2 amis se sont rencontrés, et Bernard Montiel est plutôt taiseux la concernant. Pourtant, il n’hésite jamais à défendre l’épouse du Président de la République, qui elle aussi est connue pour être à l’écoute des artistes.

Au cours de son entretien disponible à partir de ce jeudi 19 août 2021 dans les kiosques, Bernard Montiel a déclaré : « « Je n’ai jamais posté de photo de moi avec la Première dame. Je n’accepte aucune interview à son sujet. Je l’apprécie pour sa grande culture et surtout pour son empathie naturelle« , »sa délicatesse« … ». D’après l’ancien animateur de Vidéo Gag, avec Brigitte Macron ils ne parlent presque pas de politique.

Il ajoute que la vie des Premières dames étant compliquée et faite de solitude, la mère de famille qui est déjà 7 fois grand-mère, trouve du réconfort auprès des siens. Quant à son mari, le Président Emmanuel Macron : “Son mari reste très proche d’elle. Il l’appelle souvent et leur vie de famille est une véritable force”. Pour Bernard Montiel, le couple présidentiel n’a pas seulement l’air d’un couple soudé, ils sont vraiment très proches.

Bernard Montiel rectifie le tir concernant Brigitte Macron

Une telle amitié avec une si haute personnalité ne peut que donner lieu à des rumeurs de toutes sortes. C’est ainsi qu’en novembre 2019, un média plutôt connu a affirmé dans ses colonnes que Bernard Montiel contactait Brigitte Macron. Cela n’aurait pas été un problème s’il n’avait pas précisé que l’animateur la contactait une à 2 fois par jour.

Son interview auprès de Gala a été l’occasion pour le chroniqueur de clarifier les choses et de préciser que ce n’est pas tous les jours qu’il contactait la femme du président. Bernard Montiel ajoute qu’il ne se permettrait pas un tel geste : « Je l’aime beaucoup, c’est une femme remarquable mais on s’appelle quand on a des choses à se dire. Comme tout le monde » ». Il affirme également être très ami avec Madame Macron, et ce depuis longtemps, bien avant que le couple n’accède au pouvoir. Tout est clair à présent…