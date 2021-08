Il y a encore peu, personne ne se doutait que l’actrice Scarlett Johansson attendait un bébé. Voilà, ce mercredi 18 août 2021 à la surprise générale, son mari Colin Jost et elle viennent d’accueillir leur petit garçon.

Grossesse secrète, bébé surprise…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Colin Jost (@colinjost)

Scarlett Johansson avait disparu du feu des projecteurs depuis un moment déjà, mais personne ne s’en inquiétait vraiment. Aujourd’hui, on comprend parfaitement la raison. En effet, la super-héro sur nos écrans est maintenant maman pour la seconde fois. Pour rappel, la belle actrice a déjà une petite fille issue de son union passée avec Romain Dauriac. Âgée de 7 ans maintenant, la petite Rose Dorothy est désormais la grande sœur d’un petit garçon prénommé Cosmo.

Né ce mercredi 18 août, c’est l’époux de Scarlett Johansson, Colin Jost qui a partagé la nouvelle sur Instagram. Apparemment fou de joie, le nouveau papa de 39 ans a tout avoué : « Ok, ok, nous avons un petit garçon. Il s’appelle Cosmo… Nous l’aimons déjà énormément ». Peu après cette publication, la nouvelle a été confirmée dans un communiqué par l’agent de Scarlett Johansson.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ElizanTV YouTube Channel. (@elizantv)

Si le couple voulait garder la nouvelle de la grossesse secrète, il y est bien arrivé. Toutefois, le papa du petit Cosmo, tout excité de la venue proche de son bébé, a laissé échapper la nouvelle sur scène en pleine prestation : « « Nous allons avoir un bébé. C’est excitant. » » Comme s’il n’attendait que ce signal, un jour plus tard, le bébé est arrivé !

Scarlett Johansson et Colin Jost, une belle histoire d’amour…

Cela fait un peu moins d’un an que les parents du petit Cosmo se sont mariés en toute intimité. La star des films Marvel a révélé par la suite que ce fût un peu stressant. Apparemment impressionnée par la famille de son époux Colin Jost, elle a souligné combien il avait de la chance d’avoir encore ses grands-parents auprès de lui.

C’est avec humour qu’elle s’est confiée dans une émission télévisée : « Il y a beaucoup de personnes de 90 ans dans sa famille, les Jost sont éternels ! Ils sont pleins de vie et d’entrain, ils étaient là pour notre mariage. Et donc nous voulions prendre toutes les précautions possibles.” »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par scarlett johansson (@scarlettt_johanssson)

S’ils se sont dits OUI il y a peu, l’histoire d’amour entre Scarlett Johansson et son mari dure depuis quelques années déjà. Les tourtereaux qui se sont vus pour la toute 1ère fois en 2006, se sont mis en couple il y a environ 5 ans. Tous les deux, à priori sont comblés aussi bien dans leur vie familiale que dans leur vie professionnelle. La venue de Cosmo sonne le début d’une nouvelle aventure qu’on espère, magnifique pour la famille.

Pleins d’humour, le couple que forment Scarlett Johansson et Colin Jost semble inébranlable. On se rappelle encore de la mauvaise blague de Colin envers sa femme, quand il l’a piégé en direct en l’aspergeant en plein discours ! Leur famille vient de s’agrandir par la naissance de leur bébé, et on ne peut que leur dire des félicitations pour leur nouvelle aventure qui vient de débuter.