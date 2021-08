Les abonnés Instagram du célèbre chanteur Patrick Bruel ont fondu comme neige en ce jeudi 19 août 2021, où son fils vient d’avoir 18 ans. Preuve que le chanteur sait toujours transmettre des émotions à travers ses écrits autant qu’à travers sa voix.

Patrick Bruel un papa heureux et fier de ses enfants

On l’entend chanter, on devine son caractère et ses qualités via ses magnifiques chansons. Cependant, il y a une chose dont tout le monde n’a peut-être pas conscience. Il s’agit de l’amour que porte Patrick Bruel pour ses enfants. A 62 ans, le chanteur est l’heureux papa de 2 garçons, Léon et Oscar, dont la maman n’est autre qu’Amanda Sthers, son ancienne compagne. Patrick Bruel ne manque pas d’occasion de poster régulièrement sur son compte Instagram, des photos de ses fils.

Ce n’est donc pas une surprise pour ses fans qu’il publie aujourd’hui un cliché de son fils Oscar. Cependant, le désormais jeune homme a 18 ans ce jeudi 19 août 2021. Cela implique en effet, un jour très spécial pour le papa. Apparemment très ému, les clichés publiés aujourd’hui sur le compte Instagram de Patrick Bruel ont beaucoup touché les fans.

L’un d’eux en particulier a particulièrement fait parler les abonnés du chanteur et acteur. Ledit cliché met en scène un tendre moment de complicité entre père et fils. En effet, sur l’un des clichés, on pouvait voir Patrick Bruel et Oscar dans une accolade où ils étaient tête contre tête.

Ce cliché a été suivi par un message très émouvant : « « 18 ans d’amour, de complicité, de respect, d’éclats de rire et tellement de fierté. C’est passé si vite… Si je te rencontrais aujourd’hui, je rêverais d’être ton ami. Bonne route mon Oscar… » » L’heureux papa n’a pas manqué de remercier son fils cadet Léon, apparemment auteur de la photo de ce beau moment de complicité.

Les abonnés sont conquis par la déclaration d’amour du papa

Toute cette histoire a beaucoup touché les internautes, et nombreux ont été ceux qui ont réagi à la magnifique déclaration de Patrick Bruel pour son aîné. Si certains se sont contentés de trouver cette déclaration vraiment mignonne ou très belle, d’autres ont réagi en écrivant qu’Oscar avait de la chance d’avoir un papa aussi adorable. Nombreux ont été ceux qui ont trouvé que c’était une belle preuve d’amour de la part d’un père.

Une chose est sûre, Patrick Bruel est fou de ses petits et ne s’en cache pas. D’ailleurs il y a peu, il s’est offert une traversée de l’Atlantique pour aller rejoindre son fils Léon à Los Angeles. Le chanteur de « Qui a le droit », très heureux de ses retrouvailles en a partagé de beaux clichés avec ses fans sur Instagram.

Précisons que c’est dans la cité des anges que les fils de l’artiste vivent avec leur mère. On se doute bien qu’une telle distance ne ravit pas le papa, mais il a confié qu’ils sont heureux là-bas et qu’il essaie d’y aller régulièrement. On leur souhaite à tous du bonheur.