Il y a une dizaine de jours, le couple de candidats de téléréalité Tatiana-Laurence et Xavier Delarue, ont fait part à leurs abonnés, de la venue prochaine de leur premier-né. Depuis lors, ces derniers ont espéré en vain que l’heureux couple dévoile des photos de baby-bump. Ce jeudi 19 août 2021, l’attente a enfin pris fin via le compte Instagram de la future maman.

Une annonce qui a ravit les internautes

Tatiana-Laurence Delarue et son compagnon Xavier Delarue s’apprêtent à accueillir un bébé. Cette belle surprise est un véritable cadeau pour la future maman, qui n’a pas hésité à faire part de la nouvelle à ses abonnés sur son compte Instagram. En effet, l’ancienne candidate de l’émission de téléréalité Secret Story a annoncé la bonne nouvelle de façon originale. Pour ce faire, elle a publié une photo d’elle et de son chéri sur une plage.

On pouvait y voir les futurs parents s’embrasser tendrement. On y voit également Tatiana-Laurence Delarue qui montre la photo de son échographie. Xavier Delarue n’était pas en reste, postant également sur son compte Instagram, une photo similaire, avec l’échographie bien en vue. Dans la légende qui accompagnait leur cliché, les futurs parents ont inscrit des légendes qui traduisent clairement leurs émotions. Suite à cette annonce, les fans du couple étaient très contents pour eux. Ainsi, ils ont laissé éclater leur joie à travers de nombreux commentaires. Cependant, très vite, ils ont commencé à en vouloir plus…

Le bonheur après bien de périples

S’il y a des personnes qui ont été très surprises par la nouvelle de cette grossesse, ce doit être les abonnés et fans du couple. En effet, on se souvient qu’après être resté marié pendant 14 ans, Tatiana-Laurence Delarue et son compagnon ont annoncé à leurs abonnés qu’ils allaient divorcer ! Ce fût un véritable choc, d’autant plus que la star de téléréalité affirmait qu’elle avait signé les papiers de divorce après qu’ils aient trouvé un accord à l’amiable.

Heureusement pour les fans du couple, Tatiana-Laurence Delarue et son ancien mari ont recommencé à se fréquenter au point de s’afficher ensemble de nouveau. Comme pour dire que cette fois c’est parti pour durer encore plus, voilà que le couple s’apprête à accueillir un 3e membre. Après ces péripéties, les fans sont très impatients. Ainsi, depuis l’annonce de la grossesse, ils n’ont qu’une hâte, voir le baby bump de la future maman.

Du coup, quelques jours après son annonce, Tatiana-Laurence Delarue a décidé de faire plaisir à ses abonnés, en postant la photo tant convoitée sur son compte Instagram. Comme au moment d’annoncer sa grossesse, c’est sur une plage que la future maman a dévoilé son ventre légèrement arrondi.

En maillot de bain une pièce rouge, elle s’est adressée amusée à ses abonnés : « « Vous étiez nombreux à me demander mon baby bump. Certains même me disputaient de ne pas montrer mon ventre. Surprise« , « 15 semaines d’aménorrhée. Xavier Delarue et moi-même avons tellement hâte de le découvrir plus encore, lors de la prochaine échographie » ». Voilà qui devrait faire patienter les fans du couple quelque temps.