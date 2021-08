Maman comblée, Shy’m est également plutôt discrète en ce qui concerne son fils. Toutefois, pour ses vacances, elle a décidé de faire un effort et de partager des clichés de son bébé avec sa communauté.

La chanteuse partage des clichés de son fils

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

Une vie de maman, ça change, et la chanteuse et actrice Shy’m a bien l’intention d’en profiter à fond. Si elle-même n’hésite pas à publier des photos la concernant, à propos de son bébé, c’est une autre histoire. La jeune mère qui fait attention à protéger son enfant au maximum, veille à en dévoiler peu dans ses clichés. Pour ses vacances, la star qui à l’état civil se nomme Tamara Marthe, s’est permise de partager quelques moments impliquant son fils avec sa communauté.

Ainsi, en ce beau mois d’août 2021, les internautes ont pu voir la chanteuse en plein soleil sous un parasol. Elle se trouvait avec son bébé d’environ 7 mois maintenant, sur une plage de sable blanc. Il s’agit des toutes premières vacances de la belle et de son enfant, et bébé a bien grandi.

D’ailleurs, les petites déconvenues qui y sont liées viennent avec le lot et Shy’m s’en amuse bien dans la légende de l’une de ses photos : « Se faire arracher les cheveux à longueur de journée mais ne pas les attacher car il aime beaucoup trop ça ». La chanteuse, souriante à chaque fois, semble bien heureuse de ses petits moments.

Tous les abonnés sont conquis

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

Une telle publication de Shy’m ne pouvait passer inaperçue, et tout de suite, ses nombreux abonnés ont fait part de leur réaction. Dans le lot, il y a avait de nombreuses personnalités amies de la jeune mère, qui ont fait part de leur ressenti. C’est ainsi que Chris Marques a posté simplement en commentaire qu’ils étaient les meilleurs. L’acolyte de Shy’m dans la série Profilage, a réagit également avec des émojis en cœurs rouges. Les abonnés anonymes de la chanteuse et actrice n’étaient pas en reste. Ils y sont tous allés de leurs petits commentaires attendris, et d’émojis cœur entre autres.

Côté projet, rien n’est encore bien défini, surtout que Shy’m est connue pour sa discrétion. Bien occupée avec son bébé tant attendu, la chanteuse semble lui consacrer tout son temps en ce moment. Notons que le prénom de celui-ci n’est pas encore connu de la communauté de Shy’m . S’il y a bien une chose qui est certaine, c’est que la jeune mère ne fera pas partie du jury pour la prochaine saison de Danse Avec Les Stars.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

En effet, tout comme Jean-Marc Généreux, pour la 11e saison de l’émission, elle laisse sa place à quelqu’un d’autre. Par ailleurs, on sait déjà qu’il y aura Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova, mais également François Alu. Peut-être que Shy’m finira par en révéler un peu plus sur ses projets d’avenir ? Ses abonnés restent à l’écoute… on reste à l’écoute !