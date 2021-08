Encore une anecdote pour Laurence Boccolini dans son émission télévisée « Tout le monde veut prendre sa place« . Ce jeudi 19 août 2021, l’animatrice qui a commis une erreur, a été prise d’un rire sous les applaudissements de son public.

Quand Laurence Boccolini valide une réponse à la place de la candidate !

Plus rien n’arrête la maman de Willow, qui enchaîne les projets depuis son arrivée sur France 2. La chaîne a su lui faire de la place, et on sent bien que Laurence Boccolini est plus épanouie que jamais. Depuis quelques semaines, l’animatrice anime Tout le veut prendre sa place. Alors que Nagui tenait les rênes de cette quotidienne depuis plus de 15 ans, beaucoup d’internautes ont eu du mal à se faire à cette idée.

D’ailleurs, les critiques et commentaires négatifs n’ont pas manqué, tout comme Laurence Boccolini l’avait prédit. Cependant, les choses commencent par s’améliorer, et la nouvelle animatrice de l’émission a parfaitement pris ses marques, grâce à sa grande expérience dans ce métier.

Cependant, ni les meilleurs, ni les plus expérimentés, ne sont à l’abri de petites erreurs. Ce fût le cas ce jeudi 19 août 2021, au moment de la dernière manche du jeu. Laurence Boccolini devait poser une question à la candidate, suivie d’une série de réponses, pour qu’elle choisisse la bonne.

Sauf que pour cette fois, l’animatrice après avoir proposé la 1ère réponse, s’est tout de suite exclamée « Eh oui !« , validant ainsi cette réponse. Tout de suite après, se rendant compte de sa bourde, Laurence Boccolini s’est excusée, justifiant son erreur par de la fatigue, alors que la candidate semblait amusée.

Un fou rire s’est alors emparé de la maman de la petite Willow. Plaisantant sur le fait qu’elle veuille que les gens gagnent, Laurence Boccolini a eu un peu de mal à se ressaisir. En tout cas, le public ne lui en a pas voulu, et elle a même eu droit à des applaudissements.

Tourner la page lui a très bien réussi…

Mise au placard par son ancien employeur le groupe TF1, qui ne lui confiait plus que quelques rares émissions ponctuelles, Laurence Boccolini a su rebondir. En effet, maintenant âgée de 58 ans, elle n’a pas hésité lorsque le groupe France Télévisions a voulu l’embaucher. Depuis lors, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne animatrice de Money Drop a très bien fait. Après avoir eu l’honneur de présenter l’Eurovision, elle anime désormais l’émission Mot de passe, qui est revenue pour le bonheur des fans.

Laurence Boccolini continue de relever des challenges et son emploi du temps s’est encore alourdi. En effet, le fait qu’elle soit à la tête de l’émission Tout le monde veut prendre sa place n’a rien arrangé. Néanmoins, il s’agit pour l’animatrice, une occasion d’utiliser son talent et son expérience, tout en continuant ce métier qui lui tient à cœur. On ne peut que lui souhaiter bon vent !