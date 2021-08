Alors que la rumeur prend de l’ampleur, elle est parvenue à Sophie Davant qui a décidé d’y mettre un terme avec fermeté. Ainsi, ce Jeudi 19 août 2021, la présentatrice a décidé de mettre les choses au clair à propos de son prétendu couple avec Michel Cymes.

Sophie Davant amoureuse ?

Après un mariage avec Pierre Sled qui lui a apporté ses 2 beaux enfants, Sophie Davant a cheminé un temps avec Erik Orsenna. Depuis leur rupture, la maman de Nicolas et Valentine semblait avoir tiré un trait sur sa vie sentimentale, d’autant qu’elle était très discrète à ce propos.

Cependant, tout porte à croire que l’animatrice d’Affaire conclue a enfin trouvé chaussure à son pied. En effet, il y a quelques semaines, le 18 juillet 2021 précisément, alors qu’elle était l’invitée de l’émission Le grand bêtisier de l’été, les fans d’animatrice ont été troublés.

Aux côtés de Karine Ferri et Christophe Beaugrand, elle a affirmé ne plus être à la recherche de l’amour, terminant sa phrase par : « Ça y est ! ». Evidemment, cela a émoussé la curiosité de beaucoup de personnes, certains pressés de connaître la personne qui a su ravir le cœur de l’animatrice de France 2.

Il semblerait toutefois que dans leur recherche, il y en a qui se soient laissés aller aux fantasmes. C’est ce qui pourrait expliquer le fait que Sophie Davant soit apparue en couverture du magazine Ici !, le vendredi 13 août 2021 dans le hors-série. Sur l’image, l’animatrice était aux côtés de Michel Cymes, le médecin français, avec écrit à la Une sur la couverture : « Ils sont en couple ! ».

L’animatrice dément avec agacement une fausse information

Alors que la rumeur se répand et s’enfle, ce jeudi 19 août, Sophie Davant a décidé de mettre les choses au clair sur son compte Instagram. Ne mâchant pas ses mots, l’animatrice a posté la photo du magazine avec un message pour ses abonnés : « Ne dépensez pas votre argent pour lire ces ragots de caniveau. Tout est archi faux concernant le pseudo-couple que je formerais avec Michel Cymes”, “Ce magazine poubelle se planque à l’étranger pour être inattaquable. C’est pitoyable !” ». Elle n’a pas hésité à ajouter des hashtags avec les mots Mensonge, Calomnie et Bêtises. Ça ne peut être plus clair !

Cependant, ce n’est pas parce que rien n’est sûr à propos de la vie sentimentale de Sophie Davant que ça l’est également pour Michel Cymes. En effet, le célèbre médecin est un homme marié depuis 6 années maintenant à Nathalie, avec qui il a un enfant en commun. Lui-même avait déjà 2 autres enfants d’une union précédente.

D’ailleurs, le couple a récemment célébré leur anniversaire de mariage. Si Sophie Davant a donné son avis sur ses rumeurs, Michel Cymes ne s’est pas encore prononcé. On se demande comment pourrait réagir le scientifique qui est connu pour avoir une langue acérée…