Les vacances, il n’y a rien de mieux pour décompresser. Alors qu’il se trouve actuellement sous le magnifique soleil de Mykonos, Slimane ne se laisse rien compter, et n’oublie pas ses fans. Récemment, il a partagé une photo sur son compte Instagram dans laquelle on pouvait voir ses transformations physiques. Les internautes en sont restés ébahis !

Slimane ne se cache plus, et ses fans adorent !

Quand vient l’été, les stars se mettent en tenue légère et dévoilent leur corps, régalant ainsi les fans. Ce ne sont certainement pas les admirateurs et admiratrices du chanteur Slimane qui diront le contraire. Actuellement hors de la France pour ses vacances d’été, Slimane comme bien d’autres, fier de son apparence, le partage avec sa communauté.

Après des heures en salle de musculation, son summer body sur la plage de Mykonos n’a pas échappé à ses abonnés, avec lesquels il a partagé des photos. Il faut dire que le gagnant de la 5e saison de The Voice France a travaillé dur pour avoir son corps de rêve. Âgé de 31 ans aujourd’hui, il a décidé de montrer le résultat de son combat acharné contre les kilos en trop à ses fans.

C’est ainsi qu’on a pu voir le cliché de l’acolyte de Vitaa, qui en a fait rêver plus d’un parmi ses abonnés. Prenant la pose torse nu et en short de maillot de bain noir, le jeune homme a replié ses 2 bras dans une pose naturelle. Photo de profil pris de sorte à faire ressortir ses bras parfaitement musclés, Slimane avait les pieds dans l’eau. Immédiatement conquis, ses abonnés n’ont pas tarit d’éloges à son propos.

En commentaires, beaucoup ont trouvé que le chanteur était un véritable espoir pour les personnes voulant perdre du poids. D’autres ont souligné le fait que le sport était gratifiant, et d’autres encore ont succombé simplement à la beauté de l’homme ! Cependant, il faut reconnaître que Slimane n’a pas toujours eu un corps sculpté comme un dieu grec. Il lui a fallu travailler durement pour y parvenir.

Une forme durement gagnée et bien méritée !

Malgré son succès énorme, le chanteur Slimane avait toujours eu des complexes par rapport à son physique. Ayant du mal à accepter son corps en raison de kilos en trop, il a décidé de leur mener un combat sans merci. Pour cela, le gagnant de The Voice 5 a d’abord travaillé avec une coach privée, Nathalie Dupuy. Cela lui a fait perdre environ 16 kilos.

Depuis lors, le chanteur ne lâche rien et continue à prendre soin de lui-même. Ne cachant pas ses complexes, il a avoué lors d’un entretien sur Canal+ dans l’émission « Le Clique »: « « Le rapport à mon corps est la chose qui m’a fait le plus de mal dans ma vie. […] J’ai compris très récemment à quel point ça fait l’homme que je suis. » ». Nul doute que dorénavant, Slimane se sent bien mieux dans sa peau.