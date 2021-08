Chaque jour qui passe, la cagnotte de Bruno le champion du jeu Les 12 Coups de midi ne fait qu’augmenter. Ce jeudi 19 août 2021, c’est dans une toute autre catégorie qu’il bat un record dans l’émission. En effet, Bruno a décroché une étoile mystérieuse de plus, la huitième.

Un record battu par le champion actuel des 12 coups de midi

L’actuel grand maître du jeu de midi sur TF1 ne cesse de surprendre tout le monde par son savoir qui semble hors norme. Ce dernier est entré dans l’histoire du jeu, et fait partie des plus grands maîtres de midi. Dans l’émission de ce jeudi 19 août 2021, les téléspectateurs en ont été témoin une fois de plus.

En effet, c’est en présence de Jean-Luc Reichmann, que Bruno a décroché une étoile mystérieuse. Il est vrai que d’autres candidats ont déjà eu à décrocher des étoiles et parfois plusieurs. Toutefois, aucun n’en a jamais eu jusqu’à ce nombre. Ainsi, le chouchou actuel de Jean-Luc Reichmann, a donc réussi une belle performance.

Interviewé par la suite à ce sujet, le champion actuel a déclaré que c’était une fierté pour lui d’avoir réussi un tel exploit. Toutefois, il n’oublie pas que le dernier record qu’il aura à réussir, sera celui des gains.

Il faut croire que Bruno a bien envie de remporter ce record également. Cela lui permettra de prendre la place de 1er maître de midi. Notons que ce record appartient pour le moment à Éric, le plus grand maître de midi de l’histoire de ce jeu.

Qui se cachait derrière l’étoile mystérieuse ?

Pour en revenir à cette 8e étoile mystérieuse, cela n’a pas du tout été simple pour Bruno. En effet, il a fallu que le candidat enlève toutes les cases bleues d’abord. La case cachait comme personnalité « Manu Katché », le batteur et parolier. Bruno a vraiment eu du mal à trouver la réponse. Il explique : « Elle n’était pas facile à trouver. Je ne sais pas s’ils l’ont corsée, parce qu’ils savent que je fais beaucoup de recherches à ce sujet. Je me suis dit que ça allait chercher loin. On ne peut pas tout trouver. Mais cette fois-ci, je n’ai pas refait de Marcel Amont : c’était un peu mon angoisse de rester bloqué une nouvelle fois sur un visage totalement dévoilé, et de ne pas le reconnaître« .

Finalement, Bruno a fini par découvrir la personne dont il s’agit, même si pour lui c’était corsé. Malgré tout, les indices n’étaient pas là pour rien. Aussi, lorsque l’émission se terminait, la voix off du jeu a pris le soin de donner des explications. Cela a apporté plus de compréhension par rapport aux indices données pour pouvoir trouver l’étoile mystérieuse.

Ainsi, c’est en raison des origines ivoiriennes de l’artiste qu’il y avait un éléphant. Puisqu’il a participé à l’émission télé « la Nouvelle Star », il y a eu une télévision. Les 3 roses dans les indices indiquent les 3 sœurs du batteur, etc.

Bonne chance à Bruno, dans sa quête de devenir le champion incontestable des 12 coups de midi…