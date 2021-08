Il a suffit qu’elle poste une nouvelle photo sur son compte Instagram pour que Magali Ripoll reçoive une menace de mort envers ses enfants. Une occasion qu’attendait le détracteur de la chanteuse pour envoyer son message plein de haine.

Un détracteur menace de s’en prendre aux enfants de Magali Ripoll !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Magali Ripoll (@magali_ripoll_officiel)

Le rôle de Magali Ripoll dans le jeu télévisé N’oubliez pas les paroles, dépasse clairement celui de la simple choriste. En effet, comme pour la plupart de ses collègues dont Fabien Haimovici, elle fait partie intégrante de l’émission. Aux côtés de Nagui depuis des années, elle contribue au show et amuse les téléspectateurs.

Costumes loufoques, grimaces ou …twerk !? En tout cas, Magali Ripoll est un atout dans N’oubliez pas les paroles. A 42 ans, la musicienne et choriste met son talent à disposition, et n’a pas peur d’assumer pleinement ces excentricités. En effet, joueuse d’accordéon et de clavier, Magali Ripoll se qualifie elle-même comme une « foldingue ». En général, cela amuse tout le monde, aussi bien les candidats que les téléspectateurs.

Toutefois, il semble que certains soient complètement hermétiques envers l’humour de Magali Ripoll. D’ailleurs, cela va même plus loin, au point où la maman de Marius reçoit des menaces graves. Ayant dernièrement fait l’objet d’un message très violent, la musicienne a décidé cette fois de le partager.

On pouvait lire : « Si tu continues à faire ton imitation du grand poète Georges Brassens, je sais où tu habites dans Paris. Alors méfie-toi. Une balle de 9mm sur les morpions qui te servent d’enfants est vite arrivée » ». Un message d’une haine inouïe qui témoigne malheureusement de la violence qui existe depuis un bon moment sur les réseaux sociaux.

La musicienne partage le violent message avec sa communauté

Il y a là de quoi être choqué, et ce fût certainement le cas de Magali Ripoll, qui a décidé de montrer le message à tous ses abonnés. Ainsi, dans sa story Instagram, la musicienne dépassée par ces propos haineux, a sollicité sa communauté. Elle a d’abord demandé, « « Euh…Faut faire quoi avec ça là ??? » ». Postant ensuite les propos abjects qu’elle a reçus, elle a encore demandé avec l’humour qui la caractérise : « « Déménager ou imiter quelqu’un d’autre… Je sais pô. » » La question se pose en effet, face à cette déferlante de haine gratuite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par razavet karine (@leszikoszikettesdenoplp)

Notons que ce genre de situation n’est malheureusement pas isolé, et nombreuses sont les personnalités qui subissent ces déconvenues. Lorsqu’il ne s’agit pas de propos injurieux, il est question de menaces de mort envers elles ou leurs proches. En attendant, la vie continue son cours. Notons que Magali Ripoll est en couple avec un musicien prénommé Antoine, et ils ont 2 enfants.

Les téléspectateurs pourront continuer de profiter de la joie de vivre de Magali Ripoll au quotidien. Auprès de Nagui dans N’oubliez pas les paroles, pas sûre qu’elle se laisse influencer par de tels propos…