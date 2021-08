C’est fini ! On ne verra plus l’émission culte de France 2 qui réunit les amoureux sur un même plateau. En effet, alors que c’était prévu pour juillet, le jeu télévisé sera diffusé pour la dernière fois ce samedi 21 août à 11h20. Comme on peut s’en douter, il y aura beaucoup d’émotions sur le plateau.

C’est la fin des Z’amours, Bruno Guillon annonce la nouvelle

Une émission qui dure depuis 26 ans et qui est devenue culte, les Z’amours fait partie du quotidien des téléspectateurs. Aussi, depuis que l’arrêt a été annoncé il y a quelques mois, tous ont ressenti un pincement au cœur. D’ailleurs ils ne sont pas les seuls, les anciens animateurs du jeu ont également fait part de leur ressenti.

Nous parlons de Jean-Luc Reichmann qui a animé le jeu pendant 5 ans. Même s’il a été remercié il y a quelques années, Tex aussi a réagi par rapport à cette annonce. Il a animé les Z’amours pendant environ 18 ans. Alors que le comédien Bruno Guillon en a pris les rênes il y a à peine 3 ans, voilà que l’aventure s’arrête déjà.

Prévue au départ pour le mois de juillet, la fin de l’émission a finalement été repoussée pour ce mois d’août 2021. Au moment de l’annonce, l’animateur actuel avait fait part de son ressenti à sa communauté sur son compte Instagram : « 26 ans d’aventure pour une émission devenue culte… 3 années seulement pour moi… L’émission Les Z’amours tirera sa révérence le 2 juillet en réalisant ses meilleures audiences depuis 2014… Nous partons fiers et heureux du travail accompli. A titre personnel, j’ai eu la chance de travailler avec des femmes et des hommes exceptionnels, tous me manquent déjà ».

Malgré tout, même si la date de fin a été repoussée, la décision du groupe France Télévision d’arrêter le jeu n’a pas changé

Les téléspectateurs tristes et déçus !

Si les animateurs, anciens et nouveaux du jeu télévisé sont tristes au sujet de son arrêt, les téléspectateurs le sont aussi. Rendez-vous finalement pris pour ce samedi 21 août sur France 2, ils seront nombreux à 11h20 pour voir la dernière. Pour cette ultime émission, on s’attend d’ores et déjà à beaucoup d’émotions. Bruno Guillon avait déjà abordé le sujet, annonçant que ce serait poignant. L’animateur qui gère également la matinale sur Fun Radio, a fait ses adieux au programme la veille. Émus et tristes, les commentaires des fans des Z’amours n’ont pas tardé.

Notons que Bruno Guillon avait posté des images de l’ultime rendez-vous du jeu télévisé sur son compte Instagram. Comme légende, il a écrit que ce fût une finale très émouvante. La tristesse s’est alors répandue auprès des téléspectateurs qui attendent de visionner cette dernière diffusion.

Les commentaires laissaient aussi transpirer le respect qu’ils ont pour l’émission et l’animateur. On pouvait lire : « Je vous souhaite le meilleur pour la suite », « Dommage, il y avait des sorties tellement spontanées et drôles. J’espère qu’on vous retrouvera avec un nouveau jeu », « C’était sur ma liste des 1000 choses à faire avant de mourir… Je vais devoir l’enlever sans avoir eu la chance d’y assister », « Je serai devant, c’est certain… Je suis vraiment triste et dégoûtée ».

Bruno Guillon peut être fier du travail accompli.