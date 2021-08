Ce vendredi 20 Août 2021, l’actrice Lea Michele et son époux ont pu célébrer le premier anniversaire de leur fils. Les jeunes parents sont ravis de cette expérience, et principalement Lea Michele qui est aujourd’hui une maman plus que comblée. Elle le fait savoir à travers des publications très touchantes sur son compte Instagram à l’occasion de l’anniversaire du petit Ever Leo.

Lea Michele : l’actrice est désormais une maman comblée et vit sur son petit nuage

Il y a exactement un an, la comédienne américaine Lea Michele et son époux ont eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans leur petite famille. Il s’agit de leur premier enfant, un magnifique petit garçon à qui ils ont donné le prénom de Ever Leo. Les deux tourtereaux étaient ravis de pouvoir enfin devenir parents, c’est donc sans surprise qu’ils ont décidé de célébrer cette année, le premier anniversaire de leur fils.

La veille du jour j, c’est-à-dire ce 19 Août, Lea Michele a publié sur son compte deux adorables photos de son époux Zandy Reich et de leur bout de chou. Elle partage avec ses fans le bonheur qu’elle ressent à l’idée d’être maman, et le fait que cela lui semble encore surréaliste de pouvoir vivre cette expérience.

Agée de 34 ans, la comédienne est comblée par son rôle de maman. Elle raconte à ses fans que les dictons à propos de l’amour maternel qui ne ressemble à aucun autre sentiment et qui change la femme, sont tous vrais. Elle poursuit en s’adressant directement à son fils, à qui elle fait une magnifique déclaration : « Mon beau garçon, tu es le plus beau cadeau que Dieu ne m’ait jamais donné, ainsi que celui de ton papa, et je t’aime tellement. ».

Lea Michelle et Zandy Reich : des parents très discrets

Même s’il est vrai que Lea Michele partage régulièrement des photos de son fils, elle prend toujours soin de cacher son visage. Le couple est très discret sur sa vie privée, et tient à préserver autant que possible l’intimité du petit Ever Leo. C’est sans doute aussi l’une des raisons du succès de leur couple.

En effet, Lea Michele et son époux partagent le même avis pour ce qui concerne l’éducation de leur fils. Ils ont choisi de l’éloigner des projecteurs aussi longtemps que possible, afin qu’il puisse avoir une enfance paisible et épanouie.

Il faut savoir que le couple a longtemps été ami avant de s’engager dans une relation sérieuse. Il leur a fallu donc moins de 2 ans de relation pour savoir qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. C’est ainsi qu’en 2019, ils se sont mis la bague au doigt lors d’une cérémonie très romantique. Il faut espérer qu’ils réussiront à faire durer leur amour et que bientôt, Ever Leo pourra avoir un ou plusieurs frères et sœurs.