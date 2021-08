Les abonnés de l’ancienne miss France se sont régalés des clichés qu’elle a posté. C’était ce vendredi 20 août 2021, et une photo en particulier a attiré beaucoup plus l’attention, avec son décor sauvage. Aussi, la pose des tourtereaux n’est pas passée inaperçue.

La reine de beauté a trouvé l’amour

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦌 (@camillecerf)

Il semble que l’ancienne Miss France Camille Cerf soit très amoureuse de son beau chéri. Il y a quelques mois, en juin précisément, elle a officialisé leur couple lors d’une sortie à deux. En effet, les amoureux avaient assisté ensemble à la finale de tennis qui opposait 2 grands joueurs Novak Djokovic et Stéfanos Tsitsipás. Il s’agit de la finale de Roland-Garros.

Si ce n’était pas assez clair, la jeune femme n’a pas hésité à se confier à ses abonnés. En effet, Camille Cerf était en couple avec Cyrille Roty et il y a quelques mois, cela s’est terminé entre eux. Puisqu’elle a retrouvé l’amour, elle a confié à ses abonnés que la vie était faite de surprise.

D’après ses écrits, sa relation passée a été très difficile, et elle n’était pas pressée de faire une nouvelle rencontre. Toutefois, il semble que le destin en a décidé autrement : « Je voulais prendre du temps pour me retrouver » ». « « Puis en parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m’a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés »».

Théo Fleury, ainsi se nomme le chéri de Camille Cerf. Décidant d’aller en Corse pour leurs vacances, ils partagent leur bonheur avec leurs abonnés respectifs.

Tarzan et Jane…non, Théo et Camille !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦌 (@camillecerf)

Inséparable, le jeune couple s’est donc rendu à Porto-Vecchio cet été. Comme à son habitude, Camille Cerf a tenu sa communauté informée, en postant plusieurs photos sur son compte Instagram. On y voit des clichés de la sortie en amoureux au sein des piscines naturelles de Cavu.

Il s’agit d’un endroit magnifique qui mérite le détour, à en croire les images. Sur la photo, on pouvait voir les tourtereaux dans l’eau avec de hautes herbes à proximité. Un décor sauvage où Miss France 2015 enlace son chéri, la tête collée à son dos. Une image romantique qui n’a pas laissé les fans du couple indifférents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par T h é o F l e u r y (@theofleury)

Pour ceux qui ne connaissent pas le compagnon de l’amie d’Arthur, il faut savoir que Théo Fleury est un mannequin. Avec son physique d’Apollon, cela n’est guère étonnant, et il est également acteur et comédien. D’ailleurs, il n’est pas rare de le voir dans certaines publicités à la télé, comme celle d’un modèle nu pour la marque Nespresso…hum !

Théo Fleury à 30 ans, voyage beaucoup apparemment, et ce, aux 4 coins du monde. On devine également son amour pour la nature et les animaux, à travers les photos qu’il publie sur son compte Instagram. Depuis qu’ils sont en couple, Camille Cerf et Théo Fleury semblent ne plus se quitter…