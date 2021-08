On attend avec impatience la sortie du livre écrit par Gaël Tchakaloff qui devrait nous plonger dans l’intimité du couple présidentiel. Prévu pour ce 25 août 2021, de premiers extraits du livre nous en apprennent déjà un peu au sujet des protagonistes. On s’attend à toutes sortes de révélations, même les plus légères, comme des surnoms par exemple…

Quels surnoms pour Monsieur le président ?

C’est aux éditions Flammarion que paraîtra ce 25 août 2021, le livre Tant qu’on est tous les deux. Il s’agit d’une œuvre écrite par la journaliste Gaël Tchakaloff, qui y révèle la vie privée de l’actuel couple présidentiel français. En effet, si toute la France peut être au courant du moindre de leur déplacement, on ne sait pas grand-chose de leur intimité.

C’est la raison pour laquelle ce livre est tant attendu, et que chaque extrait suscite déjà un tel engouement. En attendant la date de sortie, des extraits commencent par être dévoilés depuis le jeudi 19 août 2021. Dans certains, le public se rend compte de la complicité véritable qui lie Emmanuel Macron et son épouse, un couple fusionnel.

Ce samedi, un extrait nous dévoile les surnoms attribués au président de la république en famille. Ainsi, les filles de la 1ère dame, Laurence et Tiphaine Auzière, lui auraient donné comme surnom « Manu ». Si cela semble bien commun, on apprend également que les petits-enfants de Brigitte Macron le surnomment plutôt « Daddy ». Plus original dirons-nous…

Tant qu’ils sont tous les deux …

Le livre Tant qu’on est tous les deux, a été un véritable travail de recherche. En effet, l’écrivaine dans son souci de rapporter le plus fidèlement les faits, est restée auprès du couple présidentiel. Cela a pris 2 ans pendant lesquels elle a partagé leur quotidien en famille ou lors des déplacements. Quant à Emmanuel Macron et son épouse, cela fait 25 ans qu’ils sont ensemble. Couple très complice, la journaliste témoigne de la véritable osmose qui règne entre les 2 personnalités.

Ainsi, le livre de Gaël Tchakaloff relate les coulisses de cette relation, et dévoile l’amour et la complicité sans faille qui les unie. « Le miracle est là : la légèreté n’a été abîmée ni par les débuts difficiles de leur histoire, ni par le passage des années, ni par la pesanteur du pouvoir ».Pour ceux qui se demandent comment avec un emploi du temps présidentiel, Emmanuel Macron arrive à être présent pour sa femme : « Ils sont tout le temps ensemble. Un échange continu. Il ne se passe pas une heure et demie sans qu’ils se parlent. Le couple a un agenda partagé. Ils savent minute par minute ce que vit l’autre et sont persuadés que le couple décuple l’individualité… On a le sentiment qu’ils se sont rencontrés la veille ». Tout porte à croire que le couple présidentiel détient le secret d’un couple amoureux, solide et heureux.

D’ailleurs, Emmanuel et Brigitte Macron n’ont pas seulement réussi leur vie de couple. Côté famille, tout semble aller pour le mieux également. Dans l’un des extraits du livre, la mère du président de la République disait à propos de sa belle-fille : « Pour moi, Brigitte n’est pas une belle-fille. C’est une amie comme je n’en ai pas d’autres, on a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout » ». Alors tout va bien !