Si Meghan Markle et le Prince Harry semblent vivre de façon plus épanouie depuis le Megxit, cela n’a pas eu seulement de bons côtés. En effet, selon une source proche, des rancœurs sont nées de cette histoire, comme celle de Camilla Parker Bowles envers sa belle-fille.

Meghan Markle responsable de la fissure entre son mari et son beau-père ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Si pour beaucoup il n’y a aucune raison de penser cela, il semblerait que sa belle-mère Camilla Parker Bowles née Shand en soit persuadée. Une situation qui aurait généré plus de tensions, et surtout, la duchesse de Cornouailles en voudrait toujours à Meghan. Des tensions, il faut dire qu’il y en a toujours eu au sein de la famille royale. Il fût un temps, cela concernait surtout les 2 belles-filles, Kate Middleton et Meghan Markle. Si cela semble s’être calmé maintenant, la duchesse de Sussex n’en a pas encore fini avec les conflits.

Ainsi, d’après une source qui serait proche de la famille royale, Camilla Parker Bowles serait en colère contre Meghan Markle. Quant à la raison de ce ressentiment, cela serait dû au Megxit. Le fait que le prince Harry et son épouse se soient exilés loin de la famille royale aurait causé du tort au prince Charles.

Le père et le fils partageaient un lien fort que ce départ aurait brisé. Selon la source : « Je ne pense pas que la duchesse pardonnera un jour à Meghan ce qu’elle a fait au prince de Galles ». Établis dorénavant aux USA avec leurs 2 enfants, le prince Harry et son épouse semblent vivre plus sereinement. Au point où ils se permettent de faire des révélations concernant les affaires familiales.

Une relation qui s’améliore, un grand-père heureux…

Il y a quelques mois, au cours d’une interview accordée à Oprah Winfrey, le prince Harry s’est confié. Il a alors déploré la réaction de son père quand il est parti au Canada. Celui-ci lui aurait coupé les vivres, et aurait refusé de répondre à ses nombreux appels. On devine que le prince Charles est blessé depuis le départ de son fils. D’un autre côté, sa seconde épouse, Camilla Parker Bowles tient Meghan responsable de cette histoire.

Malgré tout, on dirait bien que les choses sont en train de se calmer entre père et fils, surtout depuis la venue au monde de Lilibet Diana. Explication : Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli un membre de plus depuis le 4 juin de cette année. Cela aurait rapproché de nouveau le prince Charles et son fils, qui se parlent à nouveau de façon régulière.

Aussi, le prince de Galles a affirmé être très heureux d’être pour la 5e fois grand-père. Pour rappel, le prince William a déjà 3 enfants, et le prince Harry vient d’avoir son 2e enfant. Il n’y a plus qu’à espérer que les choses aillent de mieux en mieux entre tous les membres de la famille royale…