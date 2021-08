La chanteuse Alizée, épouse de Grégoire Lyonnet, était à l’honneur ce samedi 21 août. Elle célébrait son 37ème anniversaire. Comme à son habitude, elle a honoré la tradition en montrant un magnifique portrait d’elle-même. Celui-ci est réalisée par l’une de ses amies dessinatrices. Elle fait preuve d’imagination pour présenter la chanteuse sous son meilleur jour. Le moins qu’on puisse dire c’est que chaque année les internautes en sont ravis.

Alizée : elle rencontre l’amour lors d’une émission et vit un véritable bonheur !

Alizée est une chanteuse très connue en France. Elle chante en 2003 une ode à la liberté qui lui a valu un immense succès. Elle raconte dans cette chanson qu’elle ne souhaite pas s’engager pour la vie avec un homme. Son rêve c’était de profiter de la vie en vivant plusieurs histoires d’amour. Elle ignorait alors qu’elle ferait la rencontre de l’élu de son cœur, Grégoire Lyonnet.

En effet, 10 ans après ce morceau, Alizée participe à la saison 4 de Danse avec les stars. Elle y fait la rencontre de Grégoire Lyonnet avec qui elle remporte cette saison de l’émission. Pour les deux jeunes gens, c’est le coup de foudre. Ils se marient donc peu de temps après, en 2016. A l’époque, Alizée était déjà mère. Elle avait eu une fille nommée Annily avec le chanteur Jérémy Chatelain.

Elle eut ensuite une deuxième fille à la suite à son mariage avec Grégoire Lyonnet. La petite Maggy est née le 24 novembre 2019, pour le plus grand bonheur de ses parents.

Alizée reçoit comme chaque année, son traditionnel dessin d’anniversaire !

Alizée Lyonnet est très active sur les réseaux sociaux. Elle partage régulièrement des clichés d’elle et de sa petite famille. Ses fans sont toujours prêts à lui laisser des likes et des commentaires très touchants. Ce samedi, sa publication n’était pas comme les autres. Il s’agissait du dessin d’anniversaire que lui offre chaque année son amie dessinatrice Tokyobanhbao.

Depuis quelques années, la talentueuse dessinatrice a pris l’habitude d’offrir à son amie, un joli portrait d’elle. C’est devenu une véritable tradition, qu’elle a honorée cette année encore. Ainsi, pour ses 37 ans, Alizée a reçu une fois de plus un croquis d’elle-même. C’est une photo qui a reçu de nombreux commentaires des fans de l’artiste. Dans le lot, on peut voir aussi les commentaires de ses amies proches.

Inès Vandamme, Sandrine Quétier et Tonya Kinzinger n’ont donc pas manqué d’écrire à leur amie. Les commentaires étaient à la fois des vœux et des compliments. « Il est vraiment trop bien fait le portrait ! Je te souhaite un très bon anniversaire et une excellente journée pour tes 37 ans, que tous tes rêves puissent se réaliser ! », « Elles sont toujours canons ces illustrations d’anniversaire ! Happy birthday to you ! »…