Ce samedi 21 août 2021 a été une journée bien sombre pour Sophie Tapie. En effet, l’une de ses amies a rendu l’âme, et la jeune femme a tenu à lui rendre hommage sur son compte Instagram. Ce fût également le cas de starlettes de la téléréalité telles que Nabilla, Maeva Ghennam, ou encore Anaïs Camizuli.

Période compliquée pour la famille Tapie

En ce moment, tout semble aller de travers pour Sophie Tapie et sa famille. La chanteuse et actrice est en effet la fille de l’ancien ministre français, Bernard Tapie. Il y a quelques mois, ce dernier et sa femme ont subi une agression à leur domicile. Il s’agissait d’un cambriolage qui s’est déroulé à Combs-la-Ville, dans la nuit du 3 au 4 avril 2021.

A peine remis de ce traumatisme, l’homme politique a eu affaire à la justice, précisément à la cour d’appel de Paris. Cette affaire concerne un litige qui oppose Bernard Tapie à la banque. Le père de Sophie Tapie aurait perçu environ 403 millions d’euros du Crédit Lyonnais.

En dehors de ses déboires avec la justice, l’homme d’affaires a également des soucis de santé. Il faut savoir que depuis des années, il souffre d’un cancer qui s’attaque à ses organes. On sait que ses poumons, ses reins et son cerveau sont déjà touchés, ce qui l’affaiblit de plus en plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernard Tapie fan (@bernard_tapie_fan)

Entouré de sa famille, dont ses 2 enfants Sophie et Stéphane Tapie, Bernard Tapie bénéficie d’un soutien solide. D’ailleurs, concernant la jeune femme de 33 ans, elle a rendu hommage à son père il y a quelques mois. C’était sur son compte Instagram : « Il est vrai que nous traversons une période très difficile, mais nous ne sommes pas les seuls… Malheureusement le cancer touche plus de 380 000 personnes par an en France, a-t-elle rappelé. Mes pensées vont à tous les malades, ainsi qu’à leurs proches, qui doivent eux aussi garder le moral afin de donner en permanence le courage aux personnes touchées de continuer le combat »

Un message touchant que l’on devine, écrit en pensant au 1er homme de sa vie, son père.

Une perte douloureuse pour Sophie Tapie

Alors que côté famille les problèmes se suivent, le soutien et le réconfort viennent souvent des amis. Malheureusement pour Sophie Tapie, c’est un événement douloureux qui est venu assombrir son week-end. En effet, ce samedi 21 août 2021 l’actrice et chanteuse s’est servie de son compte Instagram pour un hommage.

Ayant perdue une personne très chère à son cœur, la jeune femme a partagé sa peine avec ses abonnés. Ainsi, en mémoire de son ami Princess Sofy on pouvait lire : « RIP petit rayon de soleil… La vie est trop injuste ».

Quant à Princess Sofy, il semblerait qu’il s’agisse d’une personne amie avec plusieurs starlettes de la téléréalité. En effet, sur son compte Instagram, Nabilla l’épouse de Thomas lui a aussi rendu hommage. Il en va de même pour son acolyte et Maeva Ghennam, ainsi qu’Anaïs Camizuli, apparemment tristes de cette nouvelle.

On n’en sait pas encore plus sur le sujet…