La crise sanitaire liée à la Covid-19 continue de sévir. Tout récemment, c’est la star de la télé-réalité Sabrina Perquis qui en a fait les frais. Heureusement, elle a pu s’en sortir indemne après un traitement de 22 jours. Elle s’exprime sur le sujet ce 21 août, et partage les souvenirs éprouvants de cette expérience.

Sabrina Perquis : la star de télé réalité française contracte la Covid-19 malgré trois vaccins !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sabrina Perquis (@sabrinaperquis)

Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs milliers de français ont été touchés. Sabrina Perquis fait partie des célébrités qui n’ont pas été épargnées. Dans son cas la situation était plus alarmante, car elle souffre d’une mucoviscidose. Heureusement, l’ancienne candidate Secret Story a reçu une greffe de poumon il y a 13 ans. Le risque restait quand même important pour elle.

Elle a donc pris le soin de se faire vacciner contre ce virus à trois reprises. Malgré cela, son test de PCR est revenu positif le mois passé. Elle annonçait sur instagram le 21 juillet dernier qu’elle allait sans doute être hospitalisée. Elle a quand même eu beaucoup de chance. Grâce aux vaccinations, elle n’a pas développé les formes les plus graves du virus.

Tout au long de son traitement, elle a donné des nouvelles à ses fans. Elle est restée active sur les réseaux sociaux, permettant à ses abonnés de suivre l’évolution des choses. Après 22 jours à se battre contre le virus, elle a enfin pu rentrer chez elle.

Sabrina Perquis est très heureuse de reprendre le cours de sa vie !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sabrina Perquis (@sabrinaperquis)

C’est le 12 août dernier que Sabrina Perquis annonçait la bonne nouvelle à ses abonnés. Même si elle a pu s’en sortir, cette expérience lui a rappelé de douloureux souvenirs. En effet, ce traitement de 22 jours lui a rappelé son combat contre la mucoviscidose.

Elle confie d’ailleurs une partie de son calvaire sur son compte instagram. « L’oxygène, les séances de kiné, les aérosols, les perfusions, vingt jours à ne plus pouvoir manger et y laisser 6 kilos, à ne porter que des pulls en plein mois d’août, à ne plus réussir à passer la brosse dans mes cheveux. À être essoufflée au moindre geste, enfermée dans une chambre d’hôpital sans visite ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sabrina Perquis (@sabrinaperquis)

Sabrina confie aussi que son retour chez elle ne signifiait pas encore la fin du combat. Elle a encore eu droit à 7 jours de perfusion à domicile. Toutefois il n’y a plus de quoi s’inquiéter, car tout est désormais rentré dans l’ordre. Elle annonce d’ailleurs toute heureuse ce samedi 21 août qu’elle compte reprendre le sport.

Sabrina Perquis est plus que satisfaite de son état de santé actuel, et le fait savoir. « Il y a trois semaines je n’avais même plus la force de me coiffer ni de prendre une douche sans oxygène ». Maintenant elle peut supporter un entraînement sportif de 35 minutes. On peut donc se réjouir avec elle, car le pire est bel et bien passé !