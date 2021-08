L’émission The Voice révèle des talents depuis plus d’une dizaine d’années maintenant. Toutefois, des accusations de tricherie viennent entacher la réputation de cette émission. Cela en vient à un point où Bruno Berberes décide d’intervenir.

Une ancienne candidate balance sur The Voice

Ils sont nombreux, les talents de la musique qui sont issus de l’émission The Voice. Louane, Les Fréros Delavega, Kendji Girac, Slimane, etc., finalistes ou pas, personne ne peut nier leur véritable talent pour la chanson. Depuis la première diffusion de l’émission qui date de 2012, l’animateur Nikos Aliagas est aux commandes, et les jurys se succèdent.

Toujours de grands noms de la chanson française, ils savent dénicher et accompagner les candidats jusqu’au bout. A chaque saison de The Voice, ce sont des millions de téléspectateurs qui suivent le parcours des candidats. Quant à la production, elle se dévoue toujours plus pour en mettre plein la vue aux téléspectateurs.

Cependant, des rumeurs circulent depuis un moment sur The Voice, ternissant à chaque fois, l’image de cette émission. En effet on entend parler de trucage, et certains accusateurs ne se cachent pas. C’est le cas par exemple de Satine Wallé, qui a été une candidate lors de la saison 2 de l’émission.

Devenue chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste sur C8, elle a donné son avis : « Je peux vous dire que c’est triste à dire mais les jurés sont prévenus du moment où ils doivent se retourner (…) Ils sont complètement briefés. » Une affirmation qui vient appuyer les rumeurs de tricherie.

Bruno Berberes rétablit la vérité

Ces lourdes accusations ont de quoi inquiéter la production de l’émission de The Voice. Chacun donne sa version, et il y a beaucoup d’affirmations et de négations. Alors que les téléspectateurs et fans du télé-crochet se demandent s’ils auront un jour le fin mot de l’histoire, on a une réponse sérieuse.

En effet, la production de « The Voice » a décidé de prendre le taureau par les cornes, et de tordre le cou aux rumeurs. A cet effet, c’est Bruno Berberes, dénicheur de talents et directeur de casting qui est intervenu. Il faut savoir que c’est lui qui a découvert de grands noms ou grands groupes de la musique française tels que les dix commandements, Kendji Girac, l’opéra rock, Christophe Maé, le Roi Soleil, Robin des bois, Florent Mothe ou encore Camille Lou.

Face à la rumeur, Bruno Berberes s’est confié : « Certains ont des préjugés. Des rumeurs affirment que les choix des coachs sont soumis à des consignes par oreillettes, qu’il n’y a que des professionnels qui participent… C’est complètement faux … Aller contre la volonté de Florent Pagny est impossible. Et, pour moi, être professionnel consiste à vivre de sa musique ».

Quant à la rumeur qui stipule que les chansons sont imposées aux candidats, Bruno Berberes a également démenti en donnant un exemple plutôt cocasse : « Je vous assure que lorsque, cette année, Jim Bauer m’a annoncé qu’il allait reprendre ‘Tata Yoyo’ d’Annie Cordy, j’ai tiré une drôle de tête » ». Là, on peut comprendre …