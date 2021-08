Leur histoire d’amour ne date pas d’hier. Louis Bertignac et Laetitia Brichet vivent ensemble depuis de nombreuses années. Ce dimanche 22 août 2021, on apprend que le couple s’est dit OUI, et ce, depuis quelques semaines déjà.

Un mariage surprise

Louis Bertignac et Laetitia Brichet ont été amis pendant un moment, avant que l’amour ne s’invite et qu’ils s’installent ensemble. Âgés respectivement de 67 ans et de 33 ans, le couple qui vit ensemble depuis 2010, semble inséparable. La naissance de leur petit Jack longtemps attendu, a soudé encore plus ce couple. Très active sur les réseaux sociaux, la compagne du célèbre musicien français partage leur quotidien avec ses abonnés.

Ce dimanche 22 août 2021, la communauté de Laetitia Brichet ne s’attendait certainement pas à une telle nouvelle : « Un petit résumé de nos vacances d’été. Début juillet, Jack a appris à nager, c’est devenu un vrai poisson (infatigable). On a aussi enfin eu le résultat de ses bilans : il n’est pas dyspraxique ! Le 24 Juillet, on s’est dit OUI pour la vie. Et c’était la plus belle des journées ».

Si cette phrase est passée inaperçue pour certains, de magnifiques photos de mariage sont venues en dire plus. Ainsi, on apprend que le mariage date de fin juillet, mais Laetitia Brichet dorénavant Bertignac, a préféré attendre pour l’annonce. Après son annonce, la jeune femme a également laissé un petit message à son mari.

Elle le remercie de la supporter chaque jour. Remis de cette heureuse surprise, la communauté s’est empressée de féliciter le couple pour cette officialisation. De même, certains n’ont pas manqué de souligner à quel point la jeune mariée était sublime dans sa belle robe.

Un désir d’enfant assouvi après de grandes difficultés

Depuis 2010 que le couple s’est installé ensemble, c’est seulement en 2016 qu’ils ont pu avoir un enfant. Il faut noter que le célèbre chanteur avait déjà 2 enfants avec son ancienne compagne Julie Delafosse. Ces 2 filles se prénomment Lola et Lili, âgées de 16 ans et 13 ans respectivement. Avec sa récente épouse, Laeticia, il a maintenant un petit garçon âgé de 5 ans dans quelques mois. Un véritable bonheur pour le couple Louis Bertignac et Laetitia Brichet, qui n’a pas été facile à atteindre. En effet, avant que Laetitia ne puisse tomber enceinte, le couple a dû se battre pendant un an.

Il leur a fallu faire bon nombre d’examens pour découvrir la raison de leur difficulté. La jeune a confié lors d’un entretien ce qui bloquait, et il s’est avéré que : « Fertilité moins importante pour Louis, ovaires poly kystiques chez moi…On a dû affronter un parcours de PMA avec 6 ou 7 inséminations, puis 2 FIV ».

Heureusement, cela n’a pas été vain car le petit Jack a finalement pu voir le jour, au grand bonheur de ses parents. D’ailleurs, il se porte très bien, et ses parents ne manquent pas d’occasions pour partager chaque moment avec leurs communautés respectives. Avec le mariage, l’amour et le bonheur sont plus que jamais au rendez-vous pour Louis Bertignac et Laetitia Brichet… Vive les mariés !