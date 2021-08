Quand vient la Sainte-Agathe, Nikos Aliagas ne manque pas d’enfiler l’habit traditionnel grec, pour participer à la fête. Cette année, ses abonnés sont aux 1ères loges pour en voir tous les détails.

Nikos Aliagas célèbre la Sainte Agathe sur la terre de ses ancêtres

Âgé de 52 ans, Nikos Aliagas est né en France, mais ses origines sont grecques. En effet, né d’un père et d’une mère immigrés grecs, l’animateur de The Voice est profondément attaché à cette patrie. Alors, même si sa vie est en France, Nikos Aliagas ne manque pas de retourner sur la terre de ses ancêtres chaque été, pour y passer les vacances.

C’est donc sans surprise que ses abonnés ont pu observer des photos de son séjour sous le soleil grec. Parmi les activités qu’il ne rate pas, il y a sa participation à la fête traditionnelle Sainte Agathe. Pour cette occasion spéciale, le photographe et animateur est allé jusqu’au bout.

Sur une photo postée sur son compte Instagram, on le voit vêtu de l’habit des Armatomenos, des danseurs grecs. C’était en plein carnaval, et cela s’est déroulé dans son village à Stamna, ce dimanche 22 août 2021. Sur la photo en noir et blanc, on voit Nikos Aliagas apparaître alors qu’il porte une chemise bouffante sur une jupe bouffante courte.

Tout souriant, l’animateur porte en plus une veste courte de bijoux, une écharpe, ainsi que des chaussures traditionnelles à pompon. Impressionnés, les internautes n’ont pas tardé à réagir. Nikos Aliagas a écrit en légende : « Que Sainte-Agathe veille sur vous tous ». Les commentaires élogieux n’ont pas tardé et on pouvait lire entre autres : « « J’adoooooooore », « Canon », « Beau comme un dieu », « Les traditions sont précieuses », « Le retour à ses racines », « Magnifique » ».

Une tradition qu’il honore chaque année

Même s’il est né en France, Nikos Aliagas qui a les deux nationalités, à la fois française et grecque, est attaché à ses racines. Aussi, puisqu’il se rend chaque été sur la terre de ses ancêtres, il ne manque pas de revêtir la tenue traditionnelle.

Notons qu’il était encore un enfant lorsqu’il a découvert le costume des Armatomenos, et donc ses véritables origines. Dès lors, il n’a jamais raté une seule fête, car profondément attaché à cette terre.

Il confie lors d’un entretien : « « Où que je sois dans le monde, je fais un crochet. Non seulement je participe à la Sainte-Agathe, mais je porte également le costume traditionnel. C’est épuisant. Pendant trois jours sans dormir ni se laver, à somnoler parfois sous un platane, le corps brûlé par la chaleur sous 20 kilos d’armes, les pieds en sang à cause des chaussures à pompons, j’entraîne les villageois dans ces chants ancestraux. » »

Malgré tout, le papa d’Agathe et d’Andréas n’a jamais renoncé à y participer pendant toutes ces années. D’ailleurs, son acharnement a fini par payer puisque : « À l’âge de 30 ans, on m’a nommé capitaine, comme l’avait été jadis mon arrière-grand-père. Pour le petit parisien que j’étais, c’était un honneur absolu. ».

Alors que les vacances sont en train de finir, Nikos Aliagas profite encore du soleil grec avant de rentrer en France…