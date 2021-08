Il a été président et délégué régional de Miss Martinique jusqu’en 2021. Cependant, René Joachim a tiré sa révérence ce dimanche 22 août 2021. Sylvie Tellier informe à travers un communiqué.

Sylvie Tellier fait une triste annonce

Communiqué de presse suite à l’annonce tragique du décès de Monsieur René Joachim. pic.twitter.com/yTbJwAzKPR — Miss France (@MissFrance) August 22, 2021

Déjà, la société Miss France se prépare à la 92e cérémonie de l’institution, qui va se dérouler en décembre 2021. En effet, le mandat d’Amandine Petit approche à grand pas, et ce sera bientôt le moment pour elle, de passer la couronne. En attendant ce moment, dans toutes les régions de France, des élections s’organisent pour déterminer les Miss régionales.

Chaque jeune fille élue dans sa région viendra la défendre en direct sur TF1. Il faut dire qu’il s’agit à chaque fois d’un véritable événement, et les téléspectateurs sont toujours au rendez-vous. Ainsi, on dénombre souvent plus de 7,5 millions de téléspectateurs, ce qui témoigne de l’importance accordée à l’événement.

C’est alors que les préparatifs sont en cours, que l’on apprend une terrible nouvelle. Ce dimanche 22 août 2021, la directrice de la société Miss France Sylvie Tellier a mis en ligne un communiqué. Celui-ci annonçait le décès de René Joachim, l’ancien président et délégué régional Miss Martinique.

Après avoir évoqué le parcours de l’homme dans l’institution Miss France, Sylvie Tellier a souligné : « De part sa personnalité, sa passion du métier et de sa région, René s’est investi au sein de la famille Miss France pendant de nombreuses années et a porté les valeurs de la beauté et de l’élégance du concour… L’organisation Miss France et toutes les délégations régionales adressent leurs condoléances à sa famille, ses amis et son entourage que nous savons nombreux. » .

Même si René Joachim ne faisait plus partie de cette institution, il a quand même laissé une forte empreinte au sein de la délégation régionale de Miss Martinique.

L’homme aux 36 Miss Martinique !

On n’oubliera jamais que c’est René Joachim et son épouse qui ont créé le concours Miss Martinique en 1984. Le décès de cette dernière avec leur fils dans un crash, ne l’a pas empêché de continuer. Aussi, c’est Geneviève de Fontenay alors à la tête de la société Miss France, qui l’a nommé à la tête de la délégation officielle.

Cependant, il a été licencié par Sylvie Tellier fin 2020. Avant cela, René Joachim est resté à la tête du Comité Miss Martinique pendant 36 années. Son métier d’entrepreneur ne l’a pas empêché de dédier tout le temps qu’il faut à ce concours.

Pendant qu’il était à la tête du comité régional de Miss Martinique, nombreuses sont les jeunes lauréates qui ont fait partie des 15 finalistes. Certaines ont également pu obtenir la place de 1ère dauphine.

Cependant, il n’y a pas encore eu de Miss Martinique qui ait réussi à décrocher la couronne de Miss France. Parmi les Miss Martinique qui ont été 1ères dauphines, il y a Morgane Edvige et Véronique Caloc. C’était en 2016 et en 1998 respectivement. Notons que c’est Véronique Caloc qui a remplacé René Joachim, après qu’il ait été remercié.

Celui-ci est décédé à l’âge de 67 ans, une perte douloureuse pour le comité régional de Miss Martinique… RIP René !