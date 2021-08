Toujours proches de leurs communautés, le couple de chanteurs M. Pokora et Christina Milian partagent leur retour avec leurs fans. Ainsi, les internautes ont pu voir des photos de la petite famille qui rentrait de leur séjour dans le sud de la France, s’offrant le luxe d’un jet privé.

Le couple partage des photos de leur retour avec leurs abonnés

Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora)

Une rencontre aux airs de conte de fée, une vie de couple qui transpire l’amour, de beaux enfants, des carrières au top… La vie du couple M. Pokora et Christina Milian en fait rêver plus d’un ! Aussi, leurs nombreux fans sont toujours aux premières loges pour être au courant de tout et les soutenir.

En ce moment, comme de nombreuses personnes, leur petite famille composée de 5 membres, rentre de leurs merveilleuses vacances. En effet, le couple a 2 enfants en commun, Isaiah qui a environ 1 an et 7 mois et Kenna qui a 4 mois. Cependant, Christina avait déjà une fille prénommée Violet, qui s’entend très bien avec M. Pokora.

Comme à son habitude, celui-ci n’a pas manqué d’informer ses abonnés de son retour ce dimanche 22 août 2021. Le papa de Kenna a donc posté une photo de lui où il a écrit en légende : « Retour à Paris ! Très heureux d’attaquer la rentrée. On se retrouve au théâtre de la Madeleine à partir du 17 septembre ! Let’s goooooo ! #lesgrandesambitions ».

Une publication partagée par Christina Milian (@christinamilian)

Cependant, une chose n’est pas passée inaperçue aux yeux des plus de 3 millions d’abonnés de l’artiste. Le trajet de retour s’est fait dans le grand luxe : en jet privé ! Christina Milian n’était pas en reste, et l’actrice et chanteuse américaine a également fait signe à ses abonnés. Avec plus de détails, on pouvait voir toute la famille dans l’avion, et aussi à leur atterrissage.

Une occasion de célébrer leur amour

Pendant leur voyage, le jeune couple toujours très amoureux a célébré leur 4e année de rencontre. Cela s’est déroulé le mardi 3 août 2021 à Saint-Tropez, dans le village du sud de la France où ils se sont rencontrés. C’était un 2 août 2017, et cela s’est passé précisément au restaurant l’Opéra, un endroit très chic d’ailleurs.

La maman d’Isaiah a immortalisé les moments, en les partageant avec les fans sur Instagram. En légende elle a écrit : « Joyeux 4e anniversaire à nous ! Ravie de tous vous revoir à l’endroit où nous nous sommes regardés pour la première fois et où nous avons fait la fête avec mes meilleurs amis ! J’adore l’été 2021 ! ». Contents pour eux, les internautes ont réagi : « Joyeux 4 ans les Tropeziens ! Vous êtes si beaux », « Les plus beaux », « Je suis si heureuse pour vous, vous le méritez… ».

Une publication partagée par karrueche ™ (@karrueche)

Pour cette occasion particulière, il y avait des invités prestigieux et proches du couple, comme une personne témoin de leur toute première rencontre. Il s’agit de l’ex-petite amie du chanteur Chris Brown, Karrueche. Dans sa story Instagram, Christina Milian semblait prête à jouer les entremetteuses à l’occasion. En effet, elle a mentionné à propos de son amie : « Il est temps de lui trouver à elle aussi son amour éternel ! ».

On peut le dire, M. Pokora et Christina Milian forment un couple amoureux et heureux, et c’est beau à voir…