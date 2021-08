C’était juste un au revoir de la part de Bruno Guillon, le week-end dernier. Ce lundi 23 août 2021, il était encore sur France 2 mais avec un nouveau concept : Chacun son tour. Aussi, l’animateur peut être content, car les téléspectateurs ont bien accueilli le programme.

Après les Z’amours, chacun son tour…

Tristesse et mécontentement ont suivi quand la déprogrammation du jeu télé les Z’amours a été annoncée. Le but, semble-t-il, était d’apporter de la modernité à la chaîne, mais les Z’amours est devenu une émission culte. Aussi, il n’a pas pris une ride, et les couples s’y succédaient toujours avec enthousiasme. Malheureusement pour ceux qui avaient espoir d’y participer, la fin même si elle a été repoussée, a fini par arriver ce samedi 21 août 2021.

Les réactions ont été nombreuses, a commencé par celle de l’animateur du jeu Bruno Guillon. Il a pu faire des adieux émouvants au public des Z’amours au moment de la fin. L’ancien animateur du jeu Tex, remercié il y a 3 ans après avoir tenu les rênes durant 18 ans environ, a réagi également. A l’annonce de la fin en mars dernier, il disait regretter le fait qu’il s’agisse d’un « choix stratégique… On ne fait pas très attention au public une fois de plus. Il faut peut-être espérer que ce jeu revienne sur une autre chaîne… Je suis surtout malheureux pour toutes les équipes qui travaillent sur ce projet depuis des années ».

Malgré les états d’âme des animateurs ou des téléspectateurs, le jeu les Z’amours a été déprogrammé. Cependant, on a à peine eu le temps de s’en remettre qu’un nouveau programme débarque sur la chaîne. Cela s’est passé ce lundi 23 août 2021, et les téléspectateurs curieux, ont pu voir Bruno Guillon revenir à l’antenne. Ce dernier est dorénavant aux commandes d’un nouveau concept : Chacun son tour.

Pour cette nouvelle émission, il s’agit d’un jeu où il faut donner des réponses à des questions de culture générale. Grâce à celles-ci, les candidats peuvent tirer au sort dans le public. A la clé, on peut remporter au pire une boîte de petits pois !? Sinon d’importants gains attendent les candidats heureux.

Un programme accueilli à l’unanimité par les téléspectateurs

A la suite de ce 1er rendez-vous, si Bruno Guillon craignait un peu l’opinion du public, à l’heure actuelle, il doit être bien soulagé. En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fût un carton plein auprès des internautes, qui l’ont fait savoir. On pouvait lire entre autres : « Bravo pour le concept… Je passe un très bon moment… trop court ».

Chacun son tour (France 2) : les téléspectateurs séduits par le nouveau jeu de Bruno Guillon https://t.co/T6OnYM6SVS pic.twitter.com/hcWHeGHMzX — Télé 7 Jours (@Tele7) August 23, 2021

A peine commencée, la nouvelle émission « Chacun son tour » a déjà son lot d’anecdotes. En effet, Bruno Guillon a trouvé une occasion de faire un clin d’œil à son ancien jeu les Z’amours. Cela s’est déroulé au moment du 3ème et dernier duel. Le candidat concerné, Olivier, a dû affronter son épouse. Au moment du tirage, il s’est avéré que c’est tombé sur sa compagne qui était à ses côtés dans le public. Cela n’a pas échappé à Bruno Guillon qui a obtenu la confirmation auprès du couple.

Amusé, l’animateur a lancé : « C’est marrant, ça pourrait donner une idée de jeu. Un jour, on recevrait des couples… Je lance ça… Je n’ai pas de cartons, j’ai une tablette, ça fait plus mal ». Un clin d’œil qui a bien amusé le public également.