Ce dimanche 22 août 2021, une petite Leewane a vu le jour dans la famille des Marseillais. En effet, Jessica Thivenin a mis au monde son 2e enfant. Sur Instagram, les amis du couple sont nombreux à réagir à la bonne nouvelle.

Le bonheur après une grossesse difficile

Cela n’a pas été facile pour Jessica Thivenin, qui a vécu une grossesse vraiment difficile pour son 2e geste. Ce n’était pas le cas pour son 1er né Maylone, où tout s’était bien passé. Cette fois, la jeune femme a bien failli perdre son bébé à quelques semaines de gestation. En effet, à une vingtaine de semaines, elle a dû faire l’objet d’une hospitalisation. La poche des eaux venait de rompre beaucoup trop tôt.

Sur son compte Instagram, elle a tenu ses abonnés au courant de la situation. On était alors le 18 mai de cette année : « J’ai perdu beaucoup de sang dans la nuit, il y a 2 jours. Vous vous rendez bien compte qu’on est seulement à 20 semaines de grossesse, donc c’est une situation très compliquée, très critique dans le sens où notre bébé n’est pas viable encore. Donc je suis surveillée, testée. On surveille les infections, on surveille tout » ».

Après bien des difficultés, la femme de Thibault Garcia a enfin pu donner naissance, et tout s’est bien passé. Le jeune couple a ainsi accueilli dans la nuit du 21 au 22 août 2021, une petite fille prénommée Leewane. Un prénom original qui suscite déjà des commentaires plus ou moins intelligents sur la toile.

C’est sur le compte Instagram de la jeune maman que Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont annoncé la nouvelle à leur communauté : « Notre fille Leewane est née cette nuit le 22 août à 3h32, elle pèse 2,460 kilogrammes. Elle est là, enfin parmi nous. Après toutes ces semaines à se battre pour la garder le plus longtemps possible dans mon bidou, enfin on peut la serrer contre nous. Nous sommes en néonatologie mais elle est forte, je suis tellement fière de nous ! Merci mon Dieu ».

Le message accompagne un cliché sur lequel on peut voir le couple avec leur nouveau-né. Alors que la maman la serre tout contre elle, on remarque que la petite est reliée à une sorte d’appareil. Toutefois, cela ne semble pas grave, d’après le message de la jeune mère.

Les amis de Jessica Thivenin et Thibault Garcia envoient leurs félicitations via Instagram !

Une fois que la nouvelle est tombée, les stars des Marseillais n’ont pas tardé à réagir en félicitant les jeunes parents. Toujours via Instagram, Hillary qui attend elle aussi son 2e enfant, a écrit ne pas s’attendre à cette annonce aussi vite. Elle a également félicité Jessica, qui pour elle, est un bel exemple.

Laura Lempika pour sa part, a souhaité la bienvenue au bébé, tandis qu’Océane El Himer a félicité le couple. Maeva Ghennam, son ex Greg Yega, l’ancienne Marseillaise Camille Froment, Paga et bien d’autres, ont envoyé leur mot de félicitation. Plusieurs ont souligné le fait que la famille s’agrandit.

Après toutes les difficultés traversées pour la venue de la petite Leewane, le couple mérite bien des félicitations. On espère qu’ils pourront bientôt rentrer chez eux avec leur enfant.