Elle a 2 enfants d’origine vietnamienne adoptés, qui ont comblé son désir d’enfant. Cependant, cela n’empêche qu’Hélène Darroze voulait connaître cette expérience qui est de tomber enceinte. A travers un récent entretien, elle en dit plus…

Un désir d’avoir des enfants qui remonte

Côté professionnel, la cheffe Hélène Darroze n’a rien à envier à personne. Cheffe étoilée, de nombreuses distinctions et plusieurs restaurants à son actif, on peut dire qu’elle a réussi dans son métier. Aussi, celle qui a été élue la « Meilleure femme chef du monde » a 2 petites filles qu’elle a adoptées alors qu’elles étaient bébés. Elles se prénomment Charlotte et Quiterie, et ont bien grandi maintenant. En effet, elles sont âgées de 14 et 12 ans, et illuminent la vie de leur maman.

Il faut dire que le désir de maternité de Hélène Darroze ne date pas d’aujourd’hui : “Cela aurait été un échec pour moi de ne pas être maman.” Aussi, ce n’est pas par dépit qu’elle s’est tournée vers l’adoption, car c’est un projet qu’elle a toujours eu. « J’ai toujours voulu adopter, depuis que je suis ado« . Cependant, il n’empêche qu’elle n’était pas contre le fait de porter un bébé. Toutefois, il fallait trouver un bon partenaire pour cela : « J’aurais bien voulu être enceinte aussi… À partir du moment où je n’avais pas un homme avec qui j’avais envie de construire ça…« .

Il n’y a donc pas de problème pour la juré de Top Chef, qui d’ailleurs, se découvre bien de points communs avec ses enfants. Alors, connue pour être une femme très maternelle envers ses candidats dans l’émission de M6, on devine comment elle est avec ses propres enfants. On se rappelle que son candidat Mohammed, l’appelait tendrement sa « maman de Top Chef ». Soulignons que ce dernier a remporté la compétition, ce qui fait 2 victoires consécutives pour Hélène Darroze en tant que juré.

Au cours de sa récente interview, la cheffe et mère de famille de 54 ans a souligné les traits de caractère de ses enfants. Ainsi, pendant que sa cadette est du genre « plus cool, plus légère », elle trouve que son aînée lui ressemble un peu trop : « Dans tout ce qui est attention aux autres… Ça me fait peur parce que j’ai pu avoir le sentiment d’être un peu bouffée par ça. » Néanmoins, avec une maman comme Hélène Darroze, elles n’auront rien à craindre…

Laeticia Hallyday un véritable soutien pour Hélène Darroze au moment de l’adoption !

Nombreuses sont les personnes qui déplorent les difficultés que rencontrent ceux qui veulent adopter. Hélène Darroze en a fait la difficile expérience, au point de se sentir découragée à certains moments. Heureusement, elle a pu compter sur son amie Laeticia Hallyday, qui l’a soutenu. En effet, celle-ci a aussi adopté ses 2 filles Jade et Joy, d’origine vietnamienne également.

Son soutien a été précieux pour la célèbre cheffe : « C’est long, l’agrément, neuf mois, comme une grossesse. Elle m’a donné de bons conseils. La première réunion à la Ddass, je me suis dit que je n’y arriverais jamais, ils vous détruisent le moral ! Je l’ai appelée, elle m’a soutenue… L’adoption nous a beaucoup rapprochées ».

Encore aujourd’hui, les 2 femmes sont toujours très amies, et pour Hélène Darroze, Laeticia Hallyday est « la sœur qu’elle n’a jamais eue. ».