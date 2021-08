En attendant la rentrée, pourquoi ne pas parfaire son bronzage par une belle journée ensoleillée. C’est peut-être ce que la chanteuse Amel Bent a pensé en prenant la pose pour une photo qui fait monter la température sur la toile. En Bikini de couleur rose, personne ne reste indifférent à la silhouette fine de l’interprète de Ma philosophie.

Amel bent partage une photo sexy

La chanteuse Amel Bent a tout pour être épanouie. Ainsi, il y a encore quelques mois, on la voyait coacher des candidats dans The Voice. Avec les artistes féminines Vitaa et Camelia Jordana, la jeune femme vient de sortir un album intitulé Sorore. On y retrouve les plus grands tubes de leurs chansons, qu’elles ont reprises ensemble.

Aussi, d’autres projets sont également en cours pour la rentrée. Si professionnellement tout va bien pour Amel Bent, côté famille il n’y a rien à redire non plus. Mariée, la chanteuse a 2 petites filles Sofia et Hana, qui ont actuellement 5 et 3 ans. On devine que la jeune femme doit être très occupée. Malgré tout, elle arrive à se dégoter des moments pour faire du bronzage pendant ses vacances.

Ayant beaucoup perdu du poids, Amel Bent a de quoi être fière de son corps, qu’elle n’hésite pas à montrer. Aussi, on dirait bien qu’elle adore le soleil, puisque le mercredi 11 août, elle a posté une photo d’elle en bikini sur son compte Instagram.

Expérience renouvelée en ce beau lundi ensoleillé du 23 août, où on la retrouve tranquillement allongée sur une chaise longue. Cette fois-ci, la maman de Sofia porte un bikini rose simple et sexy, qui ne cache pas du tout ses belles formes et sa silhouette fine. Ce sont les abonnés qui vont être ravis.

Un joli moment entre son mari et sa fillette

Amel Bent partage également avec ses fans, quelques moments familiaux. C’est ainsi qu’il y a quelques jours, la chanteuse de 36 ans a dévoilé une vidéo qui en a attendri plus d’un dans sa communauté. C’était le vendredi 20 août 2021, et sur la vidéo qu’elle a mis en story sur son compte Instagram, on pouvait voir son mari et l’une de ses fillettes.

On y voit donc le duo avec le papa assis tranquillement à une entrée. La petite fille quant à elle était accroupie derrière son papa et semblait très occupée. En effet, elle tenait dans sa main une tondeuse éteinte et l’utilisait sur le dos de son papa. Evidemment, il s’agit de Patrick Antonelli, le mari d’Amel Bent. Pour accompagner sa vidéo, la chanteuse a choisi Amour toujours de Clara Luciani.

La jeune maman a bien raison de profiter de tous ces moments pour se ressourcer et faire le plein d’énergie. En effet, la rentrée n’a pas encore commencé qu’elle s’annonce déjà bien chargée pour Amel Bent. Il faut dire que son 7e album est attendu pour le 1er octobre 2021. Il est intitulé « Vivante », et il semblerait que plusieurs personnes aient participé à ce projet.