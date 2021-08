Véritable star des réseaux sociaux, les looks d’Agathe Auproux ne cessent d’éblouir ses fans. Cette fois encore, la jeune femme fait fort avec la “strawberry dress” de Lirika Matoshi.

Agathe Auproux une femme aux talents multiples !

Si la télévision a apporté plus de visibilité à Agathe Auproux, elle semble avoir pris ses distances avec ce monde. En effet, la jeune femme était régulière sur le plateau de TPMP et de Balance ton poste. Toutefois, elle a progressivement laissé sa place, à commencer par TPMP où elle n’apparaît plus depuis près de 2 ans environ. Depuis une année, elle a disparu également de Balance ton poste.

Pour autant, la popularité de la jeune femme de 29 ans est toujours intacte, sinon qu’elle a augmenté. Cela est surtout dû à son talent d’influenceur et à son physique agréable qu’elle sait parfaitement mettre en valeur, sans tomber dans le vulgaire. Ils sont donc très nombreux, les personnes qui la suivent et qui apprécient ses tenues et ses poses.

C’est ainsi que le 7 août 2021, l’influenceuse a offert un véritable défilé à sa communauté sur son compte Instagram. Notons que la star des réseaux sociaux veille à toujours présenter de nouvelles tenues à ses abonnés. En effet, il semble qu’Agathe Auproux fasse attention à ne jamais poser 2 fois avec une même tenue.

Aussi, lorsqu’elle trouve que l’une de ses tenues du jour est intéressante, elle prend la pose et partage le cliché avec ses fans. A chaque poste, le succès est toujours au rendez-vous, la jeune femme semblant ne jamais faire de faux pas en matière de mode.

Le décolleté plongeant d’Agathe Auproux avec la strawberry dress

La dernière publication de l’influenceuse a encore fait parler. Cette fois, Agathe Auproux a mis en légende de sa publication : « Reine des fraises et de son cœur ». Une légende très évocatrice quand on sait qu’Agathe Auproux n’est plus un cœur à prendre. Pour le moment, la belle fait silence sur l’identité de l’homme de sa vie.

Pour ce qui est de la robe qui fait parler, son histoire est particulière. En effet, il s’agit d’une robe portée par la célèbre mannequin grande taille Tess Holliday. C’était en 2020 lors des Grammy Awards aux USA, et Vogue lui a donné le titre de “robe de l’été”.

Il faut dire que la robe au doux nom de “strawberry dress” de Lirika Matoshi, possède un motif unique. Très vite, elle est devenue virale de façon phénoménale. On parle d’un accroissement des ventes pour Lirika Matoshi, qui s’élève à plus de 1000% !

Remise au goût du jour par Agathe Auproux, il n’y a pas de doute, la robe lui va à merveille. De plus, cette robe longue met son joli décolleté en valeur, pour ne rien gâcher. Pour les fans qui voudront avoir la strawberry dress dans leur garde-robe, il faudra dépenser un peu moins de 500 euros.