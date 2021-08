C’est ce lundi 23 août 2021, que les téléspectateurs ont découvert sur M6, les images pleines d’émotions concernant l’émission ADP. Après 15 ans à animer le programme, Karine Le Marchand continue d’avoir des surprises.

Après le coup de foudre, ils se sont dits OUI !

Beaucoup de couples qui participent à l’émission L’amour est dans le pré (ADP), y trouvent vraiment l’âme sœur. Ce fût le cas pour Mathieu et Alexandre, qui ont fini par officialiser leur union. Ainsi, les tourtereaux se sont mariés ce 26 juin 2021, un moment rempli d’émotions qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Pour rappel, c’est dans la saison écoulée de L’amour est dans le pré que les 2 hommes se sont rencontrés. Leur histoire a commencé dès le speed-dating, où tous les téléspectateurs ont remarqué l’alchimie qui les reliait déjà. Si certains ont pensé que la vie à 2 allait les refroidir, ce ne fût pas le cas. Alexandre et Mathieu semblaient ne plus pouvoir se quitter. Aussi, c’est dans le respect de la tradition camarguaise que les amoureux se sont dits OUI.

Notons que l’animatrice de l’émission L’amour est dans le pré était invitée au mariage. Non seulement elle y a tenu un rôle important, mais surtout, elle a eu le privilège de voir les alliances en avant-première. Il faut dire que ces dernières n’ont pas été choisies au hasard. Comme il l’a expliqué à Karine Le Marchand, il a voulu une bague qui allait leur ressembler.

De ce fait, après des recherches sur le net, il a fini par trouver la perle rare. Présent dans l’extrait diffusé sur M6, le créateur des alliances a confirmé la singularité de ces bagues : « C’est une création originale que j’ai inventée pour la symbolique du couple. Ce sont deux natures qui font le même effort l’un envers l’autre, ce qui leur permet de s’unir, de rester libres mais indissociables ». Il y avait une belle surprise qui attendait Karine Le Marchand ce jour-là, puisque Mathieu et Alexandre lui ont fait cadeau d’une bague semblable aux leurs. L’animatrice a décidé de la porter en pendentif.

La demande de Mathieu à Karine le Marchand

La cérémonie de mariage s’est déroulée comme prévu, mais avec un imprévu cependant. En effet, alors qu’ils auraient dû être présents, les parents de Mathieu n’étaient pas au mariage de leur fils. D’après ce qui a été rapporté, il semblerait que ces derniers étaient souffrants ce jour-là. Finalement, Mathieu a sollicité Karine Le Marchand, afin qu’elle le conduise à l’autel. Un honneur que la maman d’Alya a accepté.

Si les parents de Mathieu n’étaient pas à la fête, sa sœur y était, et elle a eu l’occasion de faire un discours émouvant qui s’est terminé par : « Une dernière chose : puisque j’ai fait de vous des tontons comblés par trois jolies poupées, vous me feriez la plus grande joie si, à mon tour, un petit bout pouvait me tendre ses bras en m’appelant tata ».

Qui sait, cela fait peut-être partie des projets futurs de Mathieu et Alexandre…