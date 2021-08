S’il y a une personne qui profite bien de ses vacances, c’est sans aucun doute Caroline Margeridon. D’ailleurs, ses abonnés ne s’en plaignent pas du tout, puisqu’elle les régale fréquemment de clichés très souvent sexy. Ce lundi 23 août 2021, la décoratrice commence la semaine en publiant une photo d’elle sur Instagram, qui a subjugué ses fans.

Une robe qui fait sensation

Voir cette publication sur Instagram

A 55 ans, Caroline Margeridon est une très belle femme fière de son physique. Aussi, elle sait parfaitement se mettre en valeur, et on la voit toujours pleine d’énergie et radieuse. Cependant, la femme d’affaires naturellement belle, n’a pas besoin d’artifice. Avec où sans maquillage, elle fait sensation auprès de son public, qui est toujours à l’affût.

Actuellement en vacances dans le sud de la France, Caroline Margeridon fait le plein du soleil. D’ailleurs, bon nombre de ses clichés sont pris en plein soleil ou au bord de la piscine. De quoi revenir à la rentrée avec un magnifique bronzage. Aussi, pas paresseuse, la célèbre acheteuse professionnelle profite de ses moments pour finir au calme l’écriture de son prochain livre. Dans l’une de ses vidéos sur Instagram, elle a confirmé ce fait à sa communauté.

Pour autant, ce qui fait bouger la toile en ce moment, c’est la photo que Caroline Margeridon a posté ce lundi 23 août 2021 sur Instagram. Cette fois, la mère de famille a décidé de prendre la pose au naturel, et donc sans aucun maquillage. Portant une robe longue en satin noir décolletée et fendue sur le côté, elle avait un air de « femme fatale » qui n’a pas échappé à ses abonnés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Margeridon (@caromargeridon)

Pour ne rien gâcher, l’amie de Sophie Davant avait laissé ses cheveux blonds, dans un style coiffé-décoiffé, qui lui va parfaitement bien. En légende de ce cliché, Caroline Margeridon a écrit : « Voilà sans maquillage, sans filtre! Juste peut-être un peu pensive car je termine mon livre et finalement je me demande si la vie ne démarre pas à 55 ans ». C’est bien possible…

Les internautes sont sous le charme !

Sensible à la photo, la communauté de Caroline Margeridon a beaucoup réagi, et des compliments ont rapidement afflué dans les commentaires. Aussi, nombreux sont ceux pour qui l’acheteuse d’Affaire Conclue ressemblerait à une sirène. Pour d’autres, Caroline Margeridon serait plutôt une femme fatale. Une chose est sûre, la chef d’entreprise a de nombreux admirateurs, et elle n’hésite pas à leur en mettre plein la vue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Margeridon (@caromargeridon)

Notons qu’il n’y a pas seulement en robe que l’antiquaire fait sensation auprès des internautes. En effet, elle sait faire monter la température de plusieurs degrés sur la toile en posant pour des clichés où elle est en bikini. Ce fût le cas le 6 août 2021 par exemple, où la belle dame a mis ses formes en valeur dans un maillot de bain noir.

Ses abonnés s’en sont bien réjouit, comme à chaque fois.