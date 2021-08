Les vacances ont été belles pour Carla Bruni. Alors qu’elle partageait quelques images de son séjour ce mardi 24 août 2021 sur son compte Instagram, une photo a retenu l’attention. En effet, l’ex top model s’est dévoilé dans un joli body violet, qui a ravi ses abonnés.

Les vacances de Carla Bruni en image…

Pour ses vacances, c’est dans sa forteresse du Cap Nègre, que l’épouse de Nicolas Sarkozy a posé ses valises avec les siens. Ainsi, au cœur des montagnes, nul doute qu’elle aurait pu se ressourcer et faire le plein d’énergie. Alors que la rentrée approche à grand pas, on sent chez l’ancien top model, comme une envie de prolonger ses moments.

Elle a pris le temps, ce mardi d’en faire le résumé à sa communauté par de belles images. En légende, on pouvait lire dans 3 langues différentes (français, anglais et italien) : « Été : clap de fin. Bonne rentrée à tous. L’été est fini. Retour à la réalité. Il me semble que l’été est fini. Bonne chance à vous tous ».

Sur les images publiées, on voit d’abord la forteresse en question qui se dresse majestueuse. Les beaux paysages sont également montrés, ainsi que les animaux de compagnie. Pour finir, Carla Bruni a posté deux photos d’elle. Sur celle qui a le plus fait tourner la tête de ses abonnés, on voit l’ancienne mannequin prendre une pose sensuelle.

Elle apparaît portant uniquement un body violet, et on remarque très bien son bronzage parfait, et sa silhouette intacte. Charmés, les abonnés de Carla Bruni ont tôt fait de commenter la photo, soulignant le corps parfait de la maman de Giulia. Nombreux sont ceux qui l’ont trouvé sublime, etc. Ce body violet a mis toute la communauté de la chanteuse d’accord.

Carla Bruni, une véritable reine des podiums

Toujours gracieuse, l’épouse de Nicolas Sarkozy n’a rien perdu de ses expériences en tant que mannequin. Si elle ne défile plus et préfère se consacrer à sa carrière musicale et à sa famille, elle sait toujours prendre la pose. Aussi, ses abonnés ont pu le remarquer dans ses publications, la chanteuse arrive à transmettre des émotions de par ses attitudes et ses diverses poses. Il y a peu, Carla Bruni a accepté d’être en couverture du magazine ELLE, édition coréenne. On pouvait y voir la jeune dame avec un décolleté plongeant, et les cheveux au vent.

Lorsqu’elle a partagé ce cliché avec sa communauté sur internet, ces derniers n’ont pas tari d’éloges à son sujet. Nombreux sont ceux qui l’ont trouvé tout simplement magnifique : « « Extraordinaire de beauté », « Tellement belle », etc. », sont quelques-uns des commentaires que l’on pouvait lire.

Alors qu’elle a 53 ans, le temps ne semble pas avoir d’emprise sur Carla Bruni, qui conserve une beauté et un charme intacts. Pour beaucoup de personnes, l’épouse de Nicolas Sarkozy reste une icône de mode. Il serait difficile de les contredire…