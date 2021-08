Sur Instagram, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont célébré leur troisième anniversaire de mariage. En effet, ce 24 août 2021 est la date de leur noces de blé. Le couple en a profité pour s’adresser de tendres mots d’amour.

Vincent Cassel et Tina Kunakey célèbrent leur 3 ans de mariage !

C’était le 24 août 2018 que le couple s’est dit Oui. Cela s’est passé à Bidart, dans le pays Basque, 2 années après leur rencontre. Aujourd’hui, Vincent Cassel et Tina Kunakey filent toujours le parfait amour. D’ailleurs, ils ont accueilli une petite fille prénommée Amazonie, et qui a 2 ans maintenant.

Le 24 août 2021, cela fait donc 3 années que leur mariage dure. Du coup, les amoureux se sont adressés de beaux messages via Instagram. Vincent Cassel a fait le choix d’une photo sur laquelle son épouse et lui sont tendrement enlacés. En légende, il a simplement écrit : « « Oui, oui et oui » ».

La maman d’Amazonie quant à elle, était plus loquace. Partageant d’abord plusieurs photos à divers endroits, mais où on dirait qu’ils sont toujours collés, mais vraiment collés l’un à l’un. Elle a mis en légende : « Mon endroit préféré, dans tes bras. Joyeux anniversaire blue. Je t’aime pour toujours ». Les fans du couple n’ont pas tardé à réagir à ces belles déclarations, félicitant les amoureux.

Un couple fusionnel

Au moment de leur rencontre, Tina Kunakey était âgée de 18 ans, tandis que le célèbre acteur français en avait 49. Évoquant leur différence d’âge lors d’une interview, il a précisé : « Je ne savais pas quel âge elle avait quand je l’ai rencontrée. Mais tu ne choisis pas de qui tu tombes amoureux ». Cela fait maintenant 6 ans que leur relation dure, et le couple semble toujours aussi amoureux.

S’ils ont une petite fille en commun, il faut souligner que l’acteur et réalisateur français avait déjà 2 petites filles. En effet, il avait été marié pendant 18 ans à la célèbre actrice et mannequin Monica Bellucci. Ils ont eu 2 filles ensemble avant de se séparer. Cela s’est passé 2 ans avant qu’il ne rencontre Tina Kunakey.

Papa de 3 filles, Vincent Cassel s’en amuse : « Je me situe entre le roi et l’esclave, cela dépend des moments, mais j’adore ça ! J’ai toujours grandi entouré de femmes et de filles. Les femmes de ma vie, c’est mon quotidien. En revanche, dans ma vie amicale, j’ai surtout des amis hommes » ».

Malgré leur travail prenant, Vincent Cassel et Tina Kunakey parviennent quand même à passer beaucoup de temps ensemble. D’après la jeune femme : « En fait, on est très fusionnels. Même si on travaille beaucoup tous les deux, on ne reste jamais séparés longtemps ». Quant à son mari, on sent bien son implication : « Un couple, quand on a envie que ça marche bien… ça marche bien ! ».

Notons que le couple a beaucoup de points communs, notamment le goût du voyage : « On voyage tout le temps, notre fille, Amazonie, a déjà fait deux fois le tour du monde ! Du coup, on parle plusieurs langues …Voyager donne une perspective sur ses origines. On sait davantage qui l’on est quand on est parti voir ailleurs comment ça se passe. Et puis, c’est évidemment inspirant » ».

Vincent Cassel et Tina Kunakey semblent avoir découvert le secret du bonheur…