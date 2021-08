Nathalie Marquay est l’une des figures de la beauté les plus célèbres à ce moment. Elle s’est fait connaître au public en 1987 lorsqu’elle a remporté la couronne de Miss France. Il faut également rappeler qu’elle est aussi connue pour être l’épouse du réputé journaliste Jean-Pierre Pernaut. C’est dans son livre Moi j’y crois que Nathalie Marquay révèle qu’elle cache certains objets dans son soutien-gorge.

Dans son soutien-gorge, trois objets bien particuliers !

Miss France par le passé, ex chroniqueuse avec Cyril Hanouna et comédienne, Nathalie Marquay a plusieurs tours dans sa manche. D’ailleurs, elle paraîtra le 16 septembre prochain sous les feux des projecteurs avec son livre Moi j’y crois.

C’est un ouvrage dans lequel la jolie brune âgée de 54 ans fait certaines révélations très intéressantes. Cependant, ce qui bénéficie du monopole de l’attention, ce sont des objets dont elle ne se sépare jamais. Il s’agit en effet d’un seul objet, mais en trois exemplaires : son bracelet qu’elle garde toujours à son poignet.

Nathalie ne quitte jamais ses bracelets. Toutefois, il existe des occasions particulières où elle ne les porte pas. Il s’agit des moments où la belle brune doit revêtir le costume d’un personnage, à une soirée ou à la télévision. Par ailleurs, ce n’est pas pour autant que ses bracelets restent loin d’elle. Elles sont alors soit dans une petite poche, soit même, dans son soutien-gorge. N’est-ce pas surprenant ?

Sur un projet avec son mari Jean-Pierre Pernaut

Pour Nathalie Marquay, plusieurs projets se disputent la première place sur le pas de sa porte. L’épouse de Jean-Pierre Pernaut devrait en principe participer au casting du remake de la célèbre série Les filles d’à côté. Elle affirme avoir passé le casting le mois de juin dernier avec la conviction que ses essais étaient plutôt concluants.

L’ancienne Miss France rappelle que le contrat n’est pas encore signé. Par contre, elle se montre plutôt optimiste dans son passage dans Télé-Star à la fin du mois de juillet dernier. Le sujet de ce projet avait déjà été abordé sur le plateau de Touche Pas À Mon Poste avec Cyril Hanouna et Jean-Luc Azoulay.

En effet, ces animateurs ont annoncé que le projet est baptisé Les nouvelles filles d’à côté. Aussi ajoutent-ils qu’il sera lancé sur C8 à la rentrée prochaine. Ce sera le grand retour d’emblématiques figures de la sitcom culte d’AB. Cependant, il faut s’attendre à ce que débarquent de nouveaux personnages au nombre desquels l’ex Miss France.

Par ailleurs, l’ex candidate de l’émission La Ferme Célébrité a également le projet d’écrire une nouvelle pièce de théâtre. Ce sera évidemment en compagnie de son époux Jean-Pierre. Enfin, il ne faut pas non plus oublier le tout premier projet du couple mentionné plus haut : Moi j’y crois.

C’est le nom que porte la nouvelle œuvre écrite de Nathalie Marquay qui paraîtra le 16 septembre 2021.