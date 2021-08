Elle est une icône de mode pour de nombreuses personnes, et sa silhouette en fait rêver plus d’une. Conseillère en image, Cristina Cordula s’est un peu livrée lors d’une interview, parlant de ses habitudes alimentaires…

Que mange Cristina Cordula ?

Une taille de guêpe, toujours classe et bien habillée, Cristina Cordula met tout le monde d’accord à chacune de ses apparitions. Animatrice dans l’une des émissions phares de M6 les Reines du shopping, elle y prodigue de précieux conseils pour s’habiller et être au top. A 56 ans, Cristina Cordula, qui a été mannequin, conserve un corps sublime, et ses habitudes alimentaires y sont pour beaucoup.

Lors d’un récent entretien accordé à un magazine, elle a fourni quelques précisions à propos de ce qu’elle mange : « Je n’aime pas la nourriture lourde. Le sucre n’est pas non plus ma tasse de thé. Je suis habituée à manger des choses simples, du poisson et des légumes. » Une habitude alimentaire très saine, et pas calorique, qui peut parfaitement expliquer sa taille de guêpe et ses jambes interminables.

Malgré tout, il y a quand même un aliment qui fait craquer la maman de Enzo. Il s’agit du pain tout simplement. Une baguette avec du beurre est son péché mignon. Toutefois, même si les habitudes alimentaires de Cristina Cordula sont saines, elle ne s’en contente pas. En effet, l’animatrice a ajouté qu’elle s’adonne également au sport de façon régulière, en faisant de la marche et du yoga. Malgré que de nombreuses femmes l’envient et souhaitent lui ressembler, il faut savoir que comme tout le monde, elle a eu des complexes.

Cependant, l’ancien top model semble avoir réussi à dépasser cela. Elle n’a d’ailleurs pas hésité à prodiguer des conseils : « Il ne faut pas penser que le gazon du voisin est plus vert que le sien. Il faut se concentrer sur sa propre vie et essayer d’améliorer ce que l’on a. À force de regarder la vie des autres, on risque d’oublier la sienne, et cela ne permet pas d’avancer. » On ne peut qu’être d’accord avec ces paroles sages.

Des régimes drastiques pour sa carrière

Si aujourd’hui elle vit bien plus sainement, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, dans sa jeunesse, Cristina Cordula a défilé pour du beau monde. Ainsi nous avons Chanel, Chantal Thomass, Yves Saint-Laurent, pour ne citer que ceux-là.

Le mannequinat a toujours été un rêve pour elle depuis toute petite, et elle a vraiment tout fait pour y arriver. Ainsi, à l’âge de 19 ans, parce qu’elle ne faisait pas la taille adéquate pour ce métier, elle est allée loin. Comme régime extrême, la Brésilienne a carrément arrêté de s’alimenter ! Une habitude qui, aujourd’hui, est évidemment déconseillée. Cristina Cordula a avoué que tout cela a influencé sa manière de s’alimenter aujourd’hui, puisqu’elle n’est pas une personne gourmande. Aussi, elle n’est pas très friande des desserts.

Si Cristina Cordula a pu retrouver le plaisir de s’alimenter, c’est grâce à sa grossesse : « Le fait d’être enceinte a mis fin tout naturellement à ma carrière de mannequin. Ç’a été une libération : j’ai enfin pu manger. Alors que j’avais l’habitude de me nourrir d’une feuille de salade et d’un yaourt, tout à coup j’ai envie de manger trois fois par jour. Et je ne me suis pas privée : j’ai pris 24 kilos.« .

Une chose est sûre, Cristina Cordula a perdu ses kilos en trop depuis bien longtemps !