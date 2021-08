Les téléspectateurs ont découvert ce mardi 24 août 2021, une Clémence Castel métamorphosée, qui a évoqué sa rencontre et son histoire d’amour avec Marie. La jeune femme s’assume dorénavant.

Un changement de vie pour Clémence Castel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémence Castel (@clemencecastelofficiel)

Plusieurs anciens candidats de l’émission Koh-Lanta s’apprêtent à revenir pour une saison All Stars. Parmi eux, Clémence Castel sera de la partie, elle qui a eu une 2e victoire en 2018. En effet, pour les 20 ans de l’émission, le groupe TF1 a décidé de réunir quelques candidats, parmi ceux qui ont le plus marqué l’émission.

Du coup, Clémence Castel a accepté de revenir dans le jeu pour la 4e fois maintenant. La jeune femme en a déjà fait l’annonce à ses abonnés sur son compte Instagram le 3 août dernier, et ils étaient nombreux à la soutenir. D’ailleurs, son message était quelque peu subliminal, puisqu’elle affirmait ne plus être la même qu’à ses 20 ans. Aussi, elle disait être prête à assumer ses choix quels qu’ils soient. S’il y avait un sous-entendu à ce message, on en sait maintenant plus grâce à la diffusion de TF1 ce mardi 24 août 2021.

Clémence et Marie, une vraie histoire d’amour

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémence Castel (@clemencecastelofficiel)

En réalité, Clémence Castel à 36 ans, a décidé de ne plus cacher son couple, et de vivre son amour au grand jour. Il faut savoir que la jeune femme a rencontré sa chérie il y a 2 ans maintenant. Ce n’est qu’en juillet 2021, qu’elle a officialisé les choses avec Marie. Pour la petite histoire relatée dans le reportage de TF1, les 2 femmes se sont rencontrées alors que Clémence Castel était en pleine séparation.

En effet, cette dernière n’est plus avec le père de ses enfants, Matthieu : « Il se trouve qu’à ce moment-là, je suis tombée amoureuse d’une femme, ce qui n’était absolument pas prévu. Ça a été un véritable tsunami émotionnel pour moi. ». Il semble que cela ait été le début du changement pour Clémence Castel. Aussi, sa 2e participation à Koh-lanta lui a également permis de faire le point sur sa vie personnelle et professionnelle, son parcours, etc.

Clémence Castel plus épanouie dans sa vie sentimentale

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémence Castel (@clemencecastelofficiel)

La candidate de Koh-lanta et sa compagne se sont pacsées au début du mois d’août. Il s’agit d’une étape importante dans un couple, et les 2 femmes s’aiment suffisamment pour la franchir en toute sérénité. Cependant, cela n’a pas été fait sans prendre en compte les enfants de Clémence Castel. Cette dernière a donc pris le soin d’expliquer la situation à Louis et Marin, ses 2 fils, avant toute chose. « Aujourd’hui, deux ans et demi après, tout est apaisé, les enfants vont bien, mais ça a été une période assez compliquée à gérer ».

Quant à son histoire d’amour avec Marie, celle-ci semblait très amoureuse de Clémence Castel dans le reportage de TF1. Elle a confié aux équipes ne jamais penser pouvoir trouver une personne qui pourrait la mettre autant à l’aise que la candidate. Marie affirme concernant Clémence Castel : « Elle me comprend parfaitement, elle me connaît par cœur et c’est génial de vivre ça ».

On sait déjà que Marie sera d’un soutien indéfectible pour Clémence Castel, en cette saison de Koh-lanta All stars.