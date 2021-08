C’est ce mardi 24 août 2021 que le Festival du Film Francophone d’Angoulême a été lancé. Si des invités d’envergure, des stars sont attendus tout au long de l’évènement, les membres du jury n’en sont pas moins. D’ailleurs, ils illuminent déjà le tapis rouge.

Un jury prestigieux pour le festival d’Angoulême

Au Festival du Film Francophone d’Angoulème, avec l’équipe du film #Eiffel de Martin Bourboulon, qui, grâce à des producteurs engagés, au soutien ⁦@iledefrance⁩ & CNC, a pu être tourné à Paris. L’épopée de la Tour Eiffel une fierté française! ⁦@FFAngouleme⁩ pic.twitter.com/6nT3jZEBkm — Valérie Pécresse (@vpecresse) August 25, 2021

Depuis les années 2008, on rend hommage au cinéma français grâce au Festival du Film Francophone d’Angoulême. Cet évènement qui dure une semaine, rassemble toujours du beau monde du 7e art, dans tous les domaines. Alors, pour l’édition de 2021, ils ont été nombreux parmi les célébrités à avoir accepté l’invitation. Ainsi, ce mardi 24 août 2021, date prévue pour le lancement du festival de cinéma, beaucoup de personnalités étaient présentes. Sur le tapis rouge, les photographes ont eu de la matière, avec les stars sur leur 31.

Pour le tout 1er photocall du Festival du Film Francophone d’Angoulême, ce sont les membres du jury que l’on a pu voir, au grand complet. Ainsi, il est composé d’Antonin Baudry, qui en plus d’être un diplomate à 46 ans, est également scénariste et réalisateur. La journaliste Leïla Kaddour fait partie du jury, ainsi que l’acteur Reda Kated. La costumière et chef décoratrice Catherine Le Terrier est de la partie, de même que le rappeur Oxmo Puccino. La femme de lettres Marie Ndiaye et le réalisateur et scénariste Philippe Van Leeuw également. Tout un beau monde, sans oublier l’actrice Noémie Schmidt.

Reda Kateb est actuellement au Festival du film francophone d’Angoulême, en tant que membre du jury, présidé par Nicole Garcia. Au micro d’AlloCiné, il nous partage son état d’esprit en cette rentrée. Comme chaque année, le @FFAngouleme donne le coup d’envoi de la saison cinéma. pic.twitter.com/31IGwAPieq — AlloCiné (@allocine) August 25, 2021

Concernant la présidente du jury, il s’agit d’une invitée de marque, en la personne de Nicole Garcia. Il s’agit d’une 1ère pour l’actrice et réalisatrice, et on sent déjà son enthousiasme à participer au festival : « C’est la première fois que je viens à Angoulême qui est un festival à la notoriété grandissante dont je n’entends que du bien de la part des artistes qui y sont déjà passés. Nous venons de vivre une année terrible marquée par l’absence de cinéma ; alors participer à un festival comme celui-ci, je trouvais cela joyeux mais surtout très honorifique ! ».

Quel look pour le tapis rouge ?

Pour un événement tel que le Festival du Film Francophone d’Angoulême, c’est tenue correcte exigée. Aussi, les membres du jury ne se sont pas loupés, au contraire. Noémie Schmidt par exemple a vraiment fait sensation sur le tapis rouge avec sa combinaison à rayures verticales et à strass. Un look sans faute pour la belle actrice de 30 ans qui a inséré de petites fleurs dans sa chevelure.

Reda Kateb était dans une tenue que l’on peut qualifier de simple et décontractée. En effet, l’acteur de 44 ans portait un jean, un t-shirt noir et par-dessus, une veste noire à carreaux. Pour Leïla Kaddour, c’est un tailleur blanc sur t-shirt noir, en pantalon et avec des escarpins. Quant à la présidente du jury Nicole Garcia, ce fût le contraire avec un tailleur noir et un t-shirt blanc.

Le ton est donné, cette année, on est décontracté sur le tapis rouge du Festival du Film Francophone d’Angoulême.