Dure journée pour la candidate des Marseillais. Ce mardi 24 août 2021 semble être une journée de l’horreur pour Maeva Ghennam. Alors qu’elle aurait reçu un mauvais coup, elle soupçonne des problèmes avec sa prothèse mammaire. De plus, elle subit un contrôle de la police, qui fait mal à son permis de conduire.

Maeva Ghennam prend une décision surprenante en rapport avec la chirurgie esthétique !

De par sa personnalité et ses réactions explosives, Maeva Ghennam fait maintenant partie des personnages emblématiques de l’émission Les Marseillais. Son arrivée dans le programme du groupe M6 date de 4 ans environ. La jeune femme avait intégré l’émission alors intitulée Les Marseillais Australia. Depuis 2017, Maeva Ghennam en a fait du chemin, et elle sait faire le buzz. Si elle n’avait que 20 ans au moment de son arrivée, son caractère bien trempé lui a rapidement apporté de la popularité auprès des internautes. Une situation qui doit ravir les producteurs, surtout que la jeune femme participe régulièrement à toutes les aventures désormais.

L’un des sujets sur Maeva Ghennam qui fait le plus parler, concerne son physique. En effet, la jeune est devenue accro à la chirurgie esthétique. Mode de vie parfaitement assumé, elle ne s’en cache pas du tout, multipliant les opérations. Cependant, il s’agit d’un sujet à controverse, puisque bon nombre de personnes jugent que l’amie de Nabilla va trop loin.

Malgré tout, nombreux sont également ceux qui la soutiennent envers et contre tout. Cependant, il y a quelques mois, Maeva Ghennam a pris une décision qui en a dérouté plus d’un. On était le 30 mars 2021 lorsqu’elle a confié sur son compte Snapchat : « j’arrête complètement. Je ne ferai plus jamais aucune opération esthétique de ma vie. Stop ! Je suis assez gonflée comme ça ! » Reste à savoir si Maeva Ghennam ne succombera pas à une ‘’dernière’’ opération, ne serait-ce que pour réparer quelques dégâts…

Une prothèse mammaire qui explose, des démêlés avec la police…

Il semble difficile de croire que Maeva Ghennam tiendra sa promesse de ne plus jamais se faire opérer, quand on aura une idée de sa situation actuelle. En effet, tout porte à croire que la jeune femme devra se faire opérer, mais cette fois pour sa santé mammaire. Il faut dire que ce mardi 24 août 2021 a été une journée particulièrement difficile pour elle.

Sur son compte Snapchat, elle a révélé que depuis quelque temps elle souffrait de douleur. De plus, soupçonnant l’origine de son mal après un mauvais coup, la candidate des Marseillais est très inquiète : « Je crois que ma prothèse mammaire a explosé, j’ai fait une mammographie, ça fait trop mal. Je n’en peux plus, j’ai mal aux tétés, moi je pensais que ce n’était rien mais au final ça peut être grave… J’ai trop peur de l’avoir fissurée (la prothèse, ndlr)… Mes seins je les aime trop, ils sont trop beaux, je n’ai pas envie de les refaire ». Avec tout cela, ce n’était pas encore fini pour Maeva Ghennam.

Alors qu’elle était de retour en voiture, elle a subi un contrôle de police. Finalement, elle a écopé de 3 points retirés sur son permis de conduire. Quelle mauvaise journée pour Maeva Ghennam !