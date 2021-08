Plusieurs programmes cultes sont attendus pour cette rentrée de TF1. Parmi eux, Danse avec les stars 2021 revient enfin, après un an d’absence. Il y a eu plusieurs changements pour cette saison qui s’annonce particulière.

Le retour de Danse avec les stars 2021

Il n’y a pas eu de Danse avec les stars pour l’année 2020, et pour cause. En raison de la nature de l’émission, la crise sanitaire ne permettait pas que cela tienne. Heureusement, même si cela a tardé, Danse avec les stars revient cette année. Rappelons que la dixième saison en 2019, a été remportée par Sami el Gueddari le célèbre champion de natation. Pour cette nouvelle saison, la date a été communiquée ce mardi 24 août 2021. Ainsi, les téléspectateurs pourront retrouver leur programme préféré à partir du 17 septembre 2021.

Notons que cette année, Danse avec les stars 2021 ne sera pas diffusée les samedis comme cela se passait auparavant. Cette fois, l’émission se déroule les vendredis soirs. Si la chaîne a dû revoir ses programmations, c’est pour une bonne raison. En effet, cette année, il y aura une autre émission phare de la chaîne qui commencera le 11 septembre 2021. Il s’agit de The Voice All Star, et cela se passera les samedis.

Les week-ends s’annoncent donc plein de divertissements sur TF1, avec plusieurs nouveautés au programme. Déjà, si cette année également Camille Combal animera l’émission, il sera seul sans Karine Ferri, mais uniquement pour la 1ère partie. L’animatrice se chargera toute seule également de la suite du programme.

De grands changements pour la nouvelle édition

Il n’y a pas que la manière d’animer des présentateurs qui ait été modifiée. En dehors du danseur et chorégraphe Chris Marques, tout le jury de Danse avec les stars 2021 a été changé. Quant aux nouveaux venus, on a le grand couturier et homme d’affaires Jean-Paul Gaultier. Il y aura aussi le célèbre danseur du ballet de l’Opéra de Paris, François Alu. Denitsa Ikonomova fera partie du jury cette année. On se rappelle que la danseuse est une habituée de l’émission, et qu’elle a réussi à faire remporter la victoire à 4 candidats.

Pour la remplacer auprès des candidats, la danseuse professionnelle, championne de France Coralie Licata a été choisie. Notons que son mari Christophe Licata est l’un des danseurs emblématiques de l’émission.

Concernant le casting, on connaît maintenant l’identité des 12 célébrités qui vont participer à Danse avec les stars 2021. Au casting on a l’actrice et mannequin Lucie Lucas, ainsi que Moussa le candidat de Koh-Lanta. Il y aura l’actrice et reine de beauté Aurélie Pons, et la chanteuse et actrice Lola Dubini. Les chanteuses et chanteurs Wejdene et Lââm, Bilal Hassani et Tayc sont attendus.

Chanteur, mais aussi mannequin et acteur, Jean-Baptiste Maunier sera là ainsi que l’humoriste et comédien Gérémy Crédeville. Pour finir, le jeune youtubeur Michou, ainsi que la star internationale et reine du burlesque Dita Von Teese feront également partie des candidats.

Que du beau monde, on a hâte d’y être…