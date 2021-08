Ce jeudi 26 août 2021, la compagne de François Hollande, Julie Gayet s’est confiée lors d’une interview. Elle est revenue sur l’impact qu’a eu la révélation de sa relation au public, sur sa carrière.

Un choix personnel pour ne pas être 1ère Dame

Au début de son mandat, tout le monde pensait que François Hollande était divorcé et célibataire, mais ce n’était pas le cas. En effet, après avoir fouillé, la presse people a découvert et dévoilé la relation qui lie le président de la République française d’alors à Julie Gayet. Cette dernière qui souhaitait garder sa vie privée, privée justement, en a payé le prix.

Au cours d’une interview accordée ce jeudi 26 août 2021, la productrice est revenue sur cet épisode difficile de sa vie. Elle s’est confiée sur les conséquences que sa relation avec François Hollande a eu sur sa vie, et surtout sur sa carrière malheureusement. Il faut dire qu’avant la découverte de leur relation, Julie Gayet, actrice talentueuse, avait une carrière qui avait parfaitement décollé, avec des projets qui se succédaient.

Cependant, cela a changé : « Ça a été très dur. J’ai peut-être un peu moins tourné à l’époque. Heureusement, j’avais ma maison de production. ». En effet, à 49 ans, en plus d’être actrice, Julie Gayet a co-créé une boîte de production en 2007. Toutefois, même sa fonction de productrice qu’elle a finalement dû endosser complètement, a été affectée.

Certains de ses déplacements professionnels ont dû être annulés pour raisons de sécurité. Ce fût le cas par exemple d’un tournage qu’elle devait faire en Belgique, en tant que productrice. Notons que c’est pour éviter tous les désavantages qu’apporte la vie de 1ère Dame, que Julie Gayet a toujours refusé cette place. Pour elle, féministe engagée, cette place est sexiste : « elle oblige la femme à abandonner son métier… J’ai mis un mur, j’ai décidé de ne pas mettre un pied du côté officiel, à l’Élysée. C’était son travail, le mien, c’est d’être actrice et productrice. Si on veut avoir une égalité, il faut pouvoir respecter le travail de chacun. » D’autant plus qu’une 1ère Dame n’a pas de salaire…

Notons que Julie Gayet avait poursuivi le magazine qui a révélé sa relation avec François Hollande au public. Elle a obtenu 15 000 euros de dommages et intérêts.

Julie Gayet reste ferme, malgré les rumeurs…

Dès lors que leur relation fût révélée, c’était la fin de la vie tranquille pour Julie Gayet. Aussi, même si elle a voulu qu’il y ait une stricte séparation entre leurs vies privées et leurs vies professionnelles, ça n’a pas toujours été évident.

En raison de la fonction de son compagnon, l’actrice a dû faire face à de nombreuses rumeurs. Puisqu’elle n’apparaissait jamais aux côtés de François Hollande, des rumeurs de ruptures ont commencé à circuler : « Je devais aussi faire face aux rumeurs. Comme on ne nous voyait jamais ensemble, la presse people lançait que nous n’étions plus en couple. ».

Maintenant que la position de son compagnon a changé, Julie Gayet semble plus détendue. Cependant, elle tient toujours à marquer des limites : « Je ne vais pas aller à un meeting politique par exemple. ». Julie Gayet tient à sa tranquillité, quel qu’en soit le prix…