Le 26 août 2021, cela faisait 5 ans jour pour jour, que Céline Dion sortait son album “Encore un soir”. C’était peu après la mort de son mari, et depuis ce temps, ses fans lui sont restés très fidèles. Emue, la star planétaire a décidé de leur adresser un message sur les réseaux sociaux.

Le message émouvant de Céline Dion à ses fans

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion)

C’est en l’honneur de René Angélil, son défunt mari, que Céline Dion a sorti l’album « Encore un soir ». On était alors le 26 août 2016, et on peut dire que cet album a beaucoup marqué la chanteuse. Star planétaire aux multiples albums, c’était le 34e qu’elle sortait. Pour cela, Céline Dion avait fait appel au célèbre chanteur, auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman. Tous 2 sont des amis de longue date, qui ont collaboré plusieurs fois par le passé. En effet, Jean-Jacques Goldman a prêté plusieurs fois sa plume à Céline Dion. Le temps est passé, et le jeudi 26 août 2021, cela faisait 5 années que l’album est sorti.

Maintenant âgée de 53 ans, la chanteuse québécoise se rappelle pour cet anniversaire, du soutien inconditionnel qu’elle a reçu de la part de sa communauté sur les réseaux sociaux. Plutôt active, elle a tenu à leur adresser un message sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion)

A cet effet, la maman de Réné-Charles a posté un cliché d’elle en noir et blanc. En légende, elle rappelle que cela faisait 5 ans que ‘Encore un soir’ est sorti. La star internationale souligne à quel point cet album s’avère très précieux pour elle. Pour Céline Dion, il lui permet de voir à quel point sa communauté a été là pour elle.

Très émue, elle a conscience de leur présence dans tous les grands moments qu’elle a eu à vivre. De l’amour et des encouragements, Céline Dion en a beaucoup reçu, et se sent “extrêmement reconnaissante” envers ses fans. Elle n’a pas oublié de remercier ses collaborateurs “les auteurs, les compositeurs et les réalisateurs”. D’après elle, ils l’auraient aidé à trouver les mots adéquats pour s’exprimer, après le décès de son mari René Angélil.

Encore un soir : un album certifié disque de diamant !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion)

Pour rappel, c’est d’un cancer à la gorge que René Angélil, le mari de Céline Dion, est décédé à l’âge de 73 ans. C’était le 14 janvier 2016, et c’est environ 4 mois plus tard que la chanson “Encore un soir” a été dévoilée au public. Ce single a été vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde entier. Devenu ainsi single de platine, l’album éponyme lui a été certifié disque de diamant. En effet, il y a 800.000 exemplaires vendus dans le monde.

Toujours proche de sa communauté via les réseaux sociaux, Céline Dion n’hésite pas à partager des moments forts de sa vie avec eux. Notons qu’ils sont plus de 4,7 millions de followers à la suivre sur Instagram, et, … elle ne les oublie jamais !