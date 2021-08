C’est tout un changement avec le nouvel album de Nolwenn Leroy. Sur son compte Instagram, la chanteuse a fait le bonheur de ses abonnés en leur présentant quelques extraits. Ils ont découvert et ont été conquis par une Nolwenn Leroy dans un look inédit.

Nouvel album, nouveau style… et on adore !

On n’a plus entendu parler de Nolwenn Leroy depuis environ 3 ans. Cependant, la jeune femme ne se reposait pas sur ses lauriers. En effet, elle est bel et bien de retour avec un single « Brésil Finistère ». Sur ce son, la grande gagnante de la saison 2 de Star Academy, a collaboré avec le chanteur Benjamin Biolay. On y découvre des sonorités pop et quelque peu électro. Ce n’est pas tout, Nolwenn Leroy s’apprête à sortir son nouvel album. La sortie doit se faire en automne normalement, et la pochette a déjà été dévoilée. Mieux, ses abonnés profitent des premières images extraites du clip.

La chanteuse de 38 ans y apparaît complètement métamorphosée niveau look. Plutôt que le style bohème qu’on lui connaît, Nolwenn Leroy ose le look rétro, et cela lui va très bien. Sur l’un des extraits, la chanteuse est au volant d’une splendide « deux-chevaux » rouge éclatant. Côté style, on la voit en robe courte en jersey blanc cassé, de la marque Gucci. Aux pieds, une paire de rollers arc-en-ciel de chez Impala Skate vient terminer le look, sans parler de la fine ceinture.

La maman du petit Marin apparaît donc parfaitement chic et rétro. Un look qui a fait l’unanimité auprès de ses abonnés. Ils n’ont pas tardé à commenter et on pouvait lire : « « Vintage j’adore », « Waouh ! Sublime », « Tellement chic », etc. »

De l’aide pour gérer sa carrière, afin de pouvoir se consacrer pleinement à son enfant…

Maman du petit Marin depuis maintenant 4 ans, Nolwenn Leroy lui consacre tout son temps libre. Cela paraît compliqué quand on sait qu’elle est soit au studio d’enregistrement, soit sur scène. Cependant, la jeune femme a su prendre ses dispositions pour ne pas être surchargée. En effet, avant l’arrivée de son petit garçon, Nolwenn Leroy gérait sa carrière toute seule, ce qui n’était pas facile. D’ailleurs, peu d’artistes travaillent ainsi. Il y a souvent toute une équipe derrière. Nolwenn Leroy a avoué lors d’un entretien que sa manière de travailler toute seule était intense.

Toutefois, depuis l’arrivée de son petit garçon, la chanteuse a revu sa manière de faire. En effet, elle a dû s’adapter pour pouvoir passer du temps avec son enfant. Nolwenn Leroy a tout simplement engagé 2 managers, qui l’aident à gérer sa carrière dorénavant. Un choix judicieux qui lui permet de mener à bien ses 2 carrières, celle de maman et de chanteuse. La compagne d’Arnaud Clément semble comblée, ses fans n’attendent plus que la sortie de l’album annoncé. On pressent que ce sera un véritable succès, vu la manière dont les extraits ont été accueillis…