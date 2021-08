L’émission phare de C8 Touche pas à mon poste revient bientôt. Alors que la bande-annonce a été dévoilée ce mercredi 25 août 2021, Cyril Hanouna fait déjà parler de lui grâce au style qu’il semble avoir adopté. Les internautes n’ont pas tardé à réagir.

Une rentrée prometteuse pour Touche pas à mon poste !

On dirait que le cerveau de Cyril Hanouna grouille d’idées. Déjà, la rentrée s’annonce très chargée pour C8, avec les nombreux concepts d’émissions de Baba. On sait déjà que l’émission Balance ton post qui revient bientôt, se focalise sur l’élection présidentielle à venir.

Quant à l’émission phare de la chaîne, Touche pas à mon poste, elle promet d’être encore plus divertissante. Au programme, des débats animés, des confidences, des tacles, des happenings délirants, etc. Une chose est sûre, des surprises ne manqueront pas dans ce talk-show attendu par les fans. Aussi, la date de la rentrée a été annoncée, et ce sera ce lundi 30 août 2021.

Dans le but d’annoncer aux téléspectateurs le retour de l’émission à l’antenne après des vacances, la chaîne C8 a dévoilé la bande-annonce. Ainsi, les téléspectateurs ont pu avoir un aperçu de ce qui les attend pour cette nouvelle saison. Quant à Cyril Hanouna, l’animateur a décidé de partager la vidéo sur son compte Twitter.

Il a ainsi donné rendez-vous à ses abonnés pour son émission en direct. Promettant une « année de ouf », le trublion du paf a assuré aux internautes qu’il avait hâte de les retrouver. Après de belles vacances comme l’ont démontré les photos qu’il partageait sur les réseaux sociaux, on peut comprendre sa hâte. Notons aussi que Cyril Hanouna semble avoir prévu du lourd pour ses fidèles téléspectateurs.

Un look qui fait réagir les internautes

Si la bande annonce a ravi les fans de l’émission qui vont pouvoir retrouver leur programme préféré, une chose a attiré l’attention. En effet, Cyril Hanouna a affiché un look étonnant, qui en a laissé beaucoup sans voix. L’animateur de Touche pas à mon poste a apparemment laissé pousser ses cheveux et sa barbe. Mieux encore, il a une boucle d’oreille. En fait, aussi bien la coupe de cheveux que la tenue rappelait le style d’un joueur de foot. Nous parlons du joueur du Paris Saint-Germain Neymar.

Dans la bande annonce, on voit le chauffeur de salle de TPMP Eric Mendès, halluciné en demandant si c’était Neymar : « Ce n’est pas Neymar, c’est Cyril ». lui répond alors l’animateur. Cette séquence a fait réagir les internautes, les divisant en 2 groupes.

Ainsi, pendant que certains le prient de faire quelque chose pour ses cheveux, d’autres aiment bien la nouvelle coupe de Baba. Reste à savoir ce que décidera Cyril Hanouna. Fera t-il un tour chez le coiffeur ? Va –t – on le voir avec une coupe à la Neymar pendant un bon moment ?

En attendant, il y aura beaucoup de surprises, à commencer par une nouvelle chroniqueuse autour de la table de TPMP.