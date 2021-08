Depuis quelques semaines, la chanteuse Jenifer est l’heureuse maman d’un 3e enfant. Alors que sa grossesse s’est déroulée presque en secret, la jeune maman dévoile un cliché qui suscite des questionnements auprès de ses fans.

Jenifer enceinte dans le teaser de The Voice All Star ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

Beaucoup aimeraient connaître la réponse à cette question, surtout la communauté de la chanteuse. Tout est partie du teaser dévoilé par la chaîne TF1, à propos de la prochaine diffusion de The Voice All Star. Jenifer y était apparue, somptueuse dans une magnifique robe longue noire, fendue sur le côté.

A ce moment déjà, nombreux étaient les internautes qui se demandaient si la star était enceinte. Habituellement très discrète sur sa vie privée, la jeune femme n’a rien soufflé sur le sujet. Le fait qu’elle ait donné un concert pendant lequel elle portait un large T-shirt n’a fait que confirmer les soupçons de ses abonnés. Décidés à jouer les Sherlock Holmes, ces derniers semblent attentifs à tout.

Le 8 mai 2021, Jenifer mariée depuis 2019 à Ambroise Fieschi, un restaurateur, est devenue maman pour la 3e fois. A 38 ans, Jenifer semble bien plus détendue. Même si elle a voulu garder sa grossesse discrète, il semblerait que beaucoup l’ait démasquée, notamment lors de ce fameux concert. La question qui revient sur toutes les lèvres en ce moment, c’est de savoir si la chanteuse était enceinte au moment du tournage de la bande annonce de The Voice All Star.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

En effet, Jenifer revient dans le jury pour cette édition, au côté de grands noms de la chanson. Florent Pagny, Patrick Fiori, Zazie, Mika, en plus de la nouvelle maman seront de la partie. Pendant le teaser, la robe noire évoquée un peu plus haut, et qui d’ailleurs est signée Alexander Mcqueen, aurait donné des indices aux internautes. Récemment, la maman d’Aaron a posté la photo de la robe, et les questionnements sont repartis de plus belle.

Jenifer, maman épanouie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenifer (@jeniferofficiel)

Depuis la Star Academy, la carrière de Jenifer se porte très bien, et elle fait partie des stars de la musique française. Côté cœur, cela a été un peu chaotique, mais tout va bien maintenant pour la jeune mère de 3 enfants. Alors qu’elle était avec le musicien Maxime Nucci, elle a eu son 1er né Aaron, qui a aujourd’hui 16 ans. Quelques années plus tard, alors qu’elle était en couple avec Thierry Neuvic l’acteur, son 2e enfant Joseph, 6 ans maintenant, est né.

Mariée depuis 2019 au restaurateur Ambroise Fieschi, Jenifer vient de consolider leur union par une 3e naissance. Alors qu’elle n’a pas l’habitude de dévoiler sa vie privée, d’où le silence sur sa grossesse, les choses semblent avoir changé. C’est ainsi que ses fans ont pu admirer ses photos de mariages dévoilées à un magazine. Félicitation Jenifer…